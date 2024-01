Estalviar, una assignatura pendent a les llars espanyoles

Amb l'inici d'any comença l'època d'assolir nous propòsits i d'adquirir bons hàbits. Un dels més comuns és el de l'estalvi, sobretot després de les elevades despeses que comporten les festes de Nadal. En els darrers anys la taxa d'estalvi a les llars espanyoles no ha parat de baixar, fins a arribar a assolir una taxa negativa del -0,7 en el darrer trimestre del 2017, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del valor més baix des de l'any 2008, quan va començar la crisi econòmica.

Segons la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz, Espanya té una cultura poc estalviadora. De fet, és el quart país d'Europa amb menys ingressos d'estalvi, només per sobre de Polònia, Finlàndia i Lituània. A aquest fet se suma l'actual crisi econòmica, la caiguda de salaris, l'elevat preu de l'habitatge, l'alt nivell impositiu i la creixent compra compulsiva, cada vegada més comuna als països desenvolupats. «Si sumem els salaris baixos que deixen poc marge per a l'estalvi, els baixos tipus d'interès per remunerar les inversions i una societat cada vegada més consumista, a final de mes no queden diners per estalviar», assegura la professora.

Un altre factor que dificulta l'estalvi dels espanyols és l'elevat nivell d'analfabetisme financer. Un estudi del Global Financial Literacy Survey posa de manifest que a Espanya només el 49% de la població adulta té coneixements financers, xifra que se situa per sota de la mitjana europea en termes d'educació financera. «Educar en finances la societat és bàsic per al futur d'un país i perquè les famílies puguin prendre decisions financeres més adequades, que els permetin estalviar, pensar a llarg termini i en la seva jubilació», explica.

A parer de Ruiz, educar en finances és responsabilitat dels governs, que han de crear polítiques per acostar aquests coneixements a la societat. «És important transmetre la cultura de l'estalvi als infants des de ben petits, de manera que tan bon punt se'ls doni una moneda, sàpiguen quin és el seu valor, les dificultats que comporta aconseguir-la i com d'important és estalviar», conclou.



Consells per a estalviar mensualment:

• Reservar un percentatge del nostre sou a l'estalvi. Hem de proposar-nos destinar una quantitat de diners del salari, encara que sigui petita, a l'estalvi, sobretot si sabem que tenim despeses importants al llarg de l'any. Hi haurà mesos que podrem més o menys, o fins i tot períodes en què ens serà impossible, però s'ha d'intentar en la mesura possible.

• Dedicar un màxim del 35% del salari a l'habitatge. Si destinem una quantitat de diners més elevada a aquest percentatge, ens hem de plantejar si ens convé canviar de barri de residència per a anar a un altre on ens sigui més assequible el preu de l'habitatge.

• Revisar el compte corrent habitualment. La compra en línia amb diner digitalitzat i l'ús de les targetes de crèdit ens fan perdre la consciència del que gastem. Per això, hem de consultar l'espai web o l'aplicació mòbil de la nostra entitat financera, on podrem visualitzar totes les despeses que hem fet. Si les consultem habitualment, sabrem on destinem el nostre sou i serem més conscients del que gastem.

• Evitar les compres impulsives. Una manera d'aconseguir-ho és assignar un pressupost mensual a aquest tipus de compres per evitar gastar més del que conscientment ens hem proposat. Si ens costa, podem obligar-nos a pensar que, si comprem alguna peça de roba, hem de desfer-nos-en d'una de vella. Si no n'hi ha cap que podem eliminar potser és que realment no necessitem la nova.

• Fer llistes de la compra. Per tal d'evitar compres innecessàries, és molt útil anar al supermercat amb una llista de compra i comprar només allò que hem anotat prèviament a casa.

• Aprofitar els descomptes. Una bona pràctica és ajornar o anticipar compres per aprofitar aquests períodes de promoció, com les rebaixes o el Black Friday.

• Comparar preus. És important saber on podem adquirir un producte a un preu més barat. Internet ens ha facilitat molt la comparativa de preus, i hem d'aprofitar aquesta eina per a estalviar-nos alguns diners.

• En cas de demanar un crèdit, cal comparar bé les opcions amb el cost de la TAE. És important informar-se bé del preu final que es pagarà, en comptes de fixar-se només en l'import que pagarem mensualment.