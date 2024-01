Alejandro Jadad, doctor honoris causa per la UOC

Doctor en Medicina i Filosofia, Alejandro Jadad és el director de l’Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universitat de Toronto i va fundar i dirigir el Centre for Global Health Innovation, el centre de referència mundial en salut digital, situat al Canadà. D’origen libanès, nascut a Colòmbia i format a Anglaterra, ha estat qualificat per la revista Time com un dels set nous canadencs que al segle XXI transformarien aquest país (l’any 2001). Ha estat seleccionat per aquesta mateixa publicació com un dels deu hispans més influents del món (el 2007). Com a reconeixement a la seva trajectòria professional, al caràcter disruptiu de la seva definició de salut i a la seva contribució mundial en innovació sanitària, la UOC l’investirà doctor honoris causa aquest dijous, 25 de gener, a les 12 h, a la sala Teatre del CCCB. L’acte serà presidit pel rector, Josep A. Planell.

Jadad ha revolucionat el món amb un nou concepte de salut. Es pot estar malalt i sa a la vegada? Què és la salut? Què vol dir estar sa? Qüestions com aquestes van portar el doctor colombianocanadenc, fill i net de metges, a replantejar-se la definició que hi havia fins aleshores. Des del 1948, l’OMS concebia la salut com «l’estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència de malaltia». Jadad, juntament amb un grup internacional d’experts, canvia la definició per «la capacitat d’adaptar-se i autogestionar-se davant dels desafiaments físics, mentals i socials».

Era l’any 2011, i aquesta nova manera de concebre la salut va representar un «canvi de paradigma que va influir en la manera global d’enfocar les prestacions sanitàries i de com tractar els pacients», explica el director de Desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC, Manuel Armayones, encarregat de pronunciar la laudatio.

La trajectòria professional d’Alejandro Jadad, però, arrenca a la dècada dels noranta, quan, estant a la Universitat d’Oxford, va rebre el Premi de l’Estudiant Estranger de Recerca de la Comissió de Vicerectors i Directors de les Universitats del Regne Unit. L’any 2000 va crear la Xarxa Espanyola de Cibersalut, així com la revista eSalud, la principal revista de salut del món hispà.

Així mateix, és responsable de la creació de l’eina més utilitzada a tot el món per a avaluar la qualitat dels assajos clínics a escala global: l’escala de Jadad.



Projecte Maimònides

Recentment, part del seu interès l’ha centrat el projecte Maimònides, adreçat a reinventar els models que, segons ell, han quedat caducs (l’educatiu, el de salut i l’econòmic) i mirar d’imaginar un futur de la humanitat més bo en harmonia amb el planeta. Uns noranta experts de tot el món, líders dels sectors comunitari, polític, acadèmic i corporatiu, han identificat diverses regions del món que han anomenat illes d’innovació.

La voluntat és crear «laboratoris vivents» en els quals es puguin desenvolupar nous models de vida que es puguin disseminar molt ràpidament pel món. Segons Jadad, «ha arribat el moment de desencadenar una pandèmia de salut» per mitjà d’innovacions socials sostenibles impulsades per la comunitat.



El concepte de la bona mort

A banda d’aquest projecte, el doctor, nascut a Medellín, treballa actualment en la reformulació d’un nou concepte, el de la bona mort. O el que seria el mateix: decidir com es vol morir. Jadad ha identificat quins factors són fonamentals per a les persones en els darrers moments de vida, i són els següents: morir en el lloc desitjat, tenir autonomia sobre les decisions mèdiques, tenir la possibilitat del suïcidi assistit o l’eutanàsia, evitar les mesures artificials innecessàries, controlar el dolor i el patiment emocional, possibilitar manifestacions religioses o espirituals, estar amb familiars i amics, no representar una càrrega per a altres persones i ser conscients del que està passant.



Doctorat honoris causa

La UOC, a proposta dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i dels Estudis de Ciències de la Salut, ha decidit concedir-li aquest dijous la més alta distinció acadèmica pels mèrits següents:

El seu caràcter pioner i referent en l’àmbit de la salut digital. El Center for Global eHealth Innovation que ell va fundar i dirigir ha esdevingut un centre de referència mundial en l’estudi de l’ús de les tecnologies en l’àmbit de la salut, tant des d’un vessant tecnològic com sanitari, social i humanístic.

La seva visió i voluntat transformadora com a director de l’Institute for Global Health Equity and Innovation, on treballa per a contribuir a reduir els problemes de desigualtat al món en matèria de salut.

El seu lideratge disruptiu en contribuir a reformular el concepte de salut definit per l’OMS l’any 1948 cap a un concepte dinàmic i integral que obre la porta a repensar les polítiques sanitàries a tot el món.

El seu interès i compromís manifest a promoure, donar suport i acompanyar les estratègies de la UOC en l’àmbit de la salut digital, tant des de la recerca com la docència.



eHealth Center i Estudis de Ciències de la Salut

Jadad és membre del consell assessor de l’eHealth Center de la UOC, el primer centre acadèmic de salut electrònica del sud d’Europa. Nascut fa mig any, aglutina tot el coneixement que des de la Universitat es genera en l’àmbit de la salut en línia, és a dir, el conjunt de tecnologies de la informació i la comunicació orientades a promoure, mantenir i recuperar la salut i el benestar.

Per als Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Alejandro Jadad és un referent. Segons la seva directora, Pilar García Lorda, «el futur de la salut només tindrà sentit si es construeix des del respecte a la ciència i a l’evidència, però també, i sobretot, si som capaços de construir el coneixement amb la societat i per a la societat. I això implica repensar, reinventar i definir nous paradigmes que hauran de trencar els vells estereotips. Per això, hem de ser capaços d’aprofitar les oportunitats que ens ofereix la tecnologia per a treballar per una salut més justa, més equitativa i més dissenyada a la mida de les necessitats de tothom».