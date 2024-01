2018: l'any dels xatbots i els assistents virtuals

L’anunci de canvis en l’algoritme de Facebook o l’esperada arribada de WhatsApp Business revolucionaran les xarxes aquest 2018. Però més enllà d’aquests serveis, la implantació dels xatbots (chatbots) i els assistents virtuals pot esdevenir una realitat que pot capgirar la interacció entre les empreses i els clients. La professora Sílvia Sivera, del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, ofereix una llista d’aspectes relacionats amb la detecció i l’anàlisi de tendències en la comunicació social per a aquest any.

Del «sé qui ets» al «sé com ets» (literalment)

El reconeixement facial i de veu (amb tecnologies com Amazon Echo o Google Home) permetrà pujar una baula en l’escalada de la personalització dels continguts. Els dispositius connectats a internet no solament tindran dades personals, sinó que sabran què volem i com ho volem basant-se en les nostres peticions i rutines. A més, el 2018 s’espera que la majoria de telèfons intel·ligents (smartphones) nous integrin sensors que garanteixin un reconeixement facial més precís i segur que el de terminals anteriors. Fet que, per descomptat, serà extraordinàriament interessant per a les marques.

Els robots ens atendran

Hi ha estudis que assenyalen que només a Facebook Messenger hi ha més de cent mil bots actius mensuals. I les previsions de Gartner apunten que el 2018 el 30% de les converses que tindrem en línia es produiran amb aquests sistemes informàtics, fruit de la intel·ligència artificial, capaços de mantenir converses amb llenguatge natural per mitjà de canals de missatgeria. Les seves aplicacions són infinites: des de convertir-se en un guia de museu fins a esdevenir un eficient assistent personal de compres (personal shopper) en botigues de moda.

No sense el mòbil

Un estudi de The Boston Consulting Group evidencia que els consumidors no estan disposats a abandonar l’ús dels mòbils, fins i tot a costa d’algunes necessitats tradicionals: tres de cada deu persones deixarien de veure els amics, un terç dels nord-americans preferiria deixar de tenir relacions sexuals durant un any i el 45% va dir que posposaria les vacances. Per tant, el 2018 significarà una expansió encara més gran de tots els continguts adaptats per a mòbils i tauletes.

Facebook premiarà les interaccions personals

Fa uns quants dies, Mark Zuckerberg anunciava que el seu algoritme prioritzarà les publicacions personals dels amics per sobre de les de marques i dels mitjans. Continua resistint-se a assumir que és un mitjà de difusió o comunicació, després de les acusacions per l’escàs control de les notícies falses (fake news) i les ingerències russes en campanyes electorals, i després del fiasco que ha estat el format Instant Articles. No obstant això, les marques i els mitjans són la principal via d’audiència i d’ingressos de l’empresa. Per tant, caldrà veure si els mitjans continuaran rebent el mateix trànsit de Facebook, però amb una pèrdua de control considerable i un abast de tendència descendent.

WhatsApp amplia el negoci

L’aplicació de missatgeria WhatsApp és present pràcticament en tots els telèfons intel·ligents. El servei per a empreses WhatsApp Business serà la novetat més esperada de la companyia, que va començar les proves a Espanya fa uns quants mesos i s’espera que es consolidi en els mesos vinents. Les empreses podran gestionar un canal d’alertes i notificacions 24/7 (com fa KLM) o fer comandes (com ja ofereix Don Ofertón). A més, WhatsApp té previst fer proves d’enviament de diners entre usuaris, com a embrió d’una futura funció per a fer transaccions econòmiques mitjançant l’aplicació.

Les dades, i els continguts sobre dades, cada vegada més grans

Segons una enquesta encarregada per IAB Spain a cent quinze assistents al Festival Inspirational 2017, l’àrea digital que tindrà més auge el 2018 serà l’àrea de dades (data). S’apostarà per prendre decisions en temps real, aprofitant el valor que representa disposar de dades actualitzades. Quedarà per resoldre com es comptabilitza l’anomenat trànsit fosc (dark traffic), el que s’origina des de WhatsApp entre particulars, per exemple, i que les eines d’analítica web encara no poden «caçar».

El vídeo com a format dominant

Tenir la capacitat de crear vídeos i vincular-los a l’estratègia de continguts de les marques encara es considera imprescindible per a arribar a les audiències desitjades. Especialment, mentre es continuï premiant aquest format en els algoritmes que organitzen els canals de continguts (feeds) socials. Segons un estudi de The Creative Group, el 28% dels executius de publicitat i màrqueting enquestats considera que el 2018 el vídeo dominarà el màrqueting de mitjans socials (social media marketing). I caldrà parar una atenció especial a l’increment de peces de sis segons. A més, s’espera que hi hagi més vídeos en directe, atès que l’experiència adquirida en emissions en temps real (streaming) allunya els recels envers possibles equivocacions.

La immediatesa com a valor en alça

Els nascuts a partir de l’última dècada del passat segle, l’anomenada «generació Z», transiten amb comoditat per plataformes en les quals els continguts són efímers. Per a la periodista especialitzada Lauren Johnson, Instagram Stories i Snapchat continuaran dominant el panorama, mentre també aportin altres valors afegits (filtres, originalitat, interacció...).

Tornen els codis QR

Si el 2017 van tornar els GIF animats, també s’espera un retorn d’aquests codis de barres bidimensionals. Google ha afegit al seu teclat un lector de QR, perquè aquests lectors ajuden a millorar la interacció amb els usuaris i l’experiència de compra. Per això no haurà d’estranyar-nos veure’ls a Facebook o altres plataformes.

Els influencers mantenen la influència

Per als professionals del màrqueting, aquests prescriptors digitals ja s’han convertit en un element recurrent i no els situen com a disruptors en les llistes de tendències. Segons Forbes, la xarxa social fotogràfica Instagram és la número u per als influenciadors (influencers), i aquest any pronostica que tinguin més presència a Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube i Pinterest. En tot cas, naixeran noves eines per a detectar i gestionar els influenciadors més eficaços, com Tapinfluence.

La regla del 70-20-10

Andrew Keller, director creatiu global de Facebook Frame Studio, ha fet diverses declaracions en les quals afirma que la companyia vol concentrar el 70% dels esforços en vídeos curts mobile first, el 20% en peces interactives i el 10% en continguts innovadors. Per tant, és clar que el que coneixíem com a engagement, o el compromís que les empreses esperen per part dels seus fans, quedarà substituït per l’abast de les publicacions.

Publicar menys, publicar millor

La freqüència de publicació dels principals blogs del món els últims anys ha disminuït, perquè els gestors de comunitats (community managers) han evidenciat que és més eficaç publicar menys, però de manera més exhaustiva. En aquest sentit, el periodista Eduardo Venegas defensa que els blogs necessiten un contingut innovador, captar l’atenció i crear un contingut formador.