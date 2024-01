L'escola Magraners de Lleida té un percentatge elevat de famílies d'ètnia gitana i de famílies amb pocs recursos econòmics, un context que es traduïa en un elevat absentisme escolar. Per això van decidir fa quatre anys replantejar el projecte educatiu, eliminar una part del material escolar i dels llibres i començar a treballar per projectes i amb la música per incentivar els alumnes, un model educatiu que van batejar amb el nom de Pentagram@ i que ha guanyat recentment el premi d'Innovació UOC Baldiri Reixac. Aquests premis volen ajudar a donar resposta als reptes de l'escola d'avui a les terres de parla catalana. Parlem amb l'Helena Aznar, directora de l'escola des de fa quatre anys i una de les impulsores del projecte. L'Helena és una convençuda que l'educació artística ha de liderar els aprenentatges d'uns alumnes que, segons ella, han de ser intuïtius, creatius i revolucionaris.

Com arribeu a la conclusió que la música podia millorar el procés educatiu?

Tot ho va motivar l'alt absentisme escolar que patim a l'Escola Magraners. Som en un entorn on viuen moltes famílies amb necessitats i desfavorides per a les quals l'escola no és una prioritat, i els nens s'encomanen d'això. Vam decidir que havíem de canviar aquesta dinàmica i dissenyar algun projecte per aconseguir que vinguessin sols i estiguessin motivats. Els ritmes musicals són molt presents al barri i vam intuir que la música els podia motivar i així va néixer Pentagram@. Teníem tan clar el que volíem fer que no ens vam documentar ni vam estudiar altres models. Amb el pas del temps sí que l'hem anat modificant introduint-hi petits canvis. D'això fa ja quatre anys.

Aquest canvi de model va rebre de seguida el suport de la direcció?

Sí, quan el vam presentar al claustre va haver-hi unanimitat total. Tothom ho va veure molt encertat des del principi tot i que quan ens vam posar a treballar ens vam adonar que no existia un manual per seguir, que havíem de concebre-ho tot nosaltres i que això representava una feinada ingent. Amb tot, però, m'enorgulleix la reacció del claustre, ha estat molt valent. Dels nens t'esperes molta capacitat d'adaptació i de canvi però d'un claustre no, i aquest ha estat al 100% bolcat amb el projecte.

En què consisteix Pentagram@?

Es tracta de fer de la música l'eix de l'aprenentatge tot treballant per projectes. Hem tret tots els llibres de cop: no hi ha llibre de llengua catalana, matemàtiques o història. Nosaltres ensenyem amb la metodologia de Pentagram@ tot respectant el currículum de la Generalitat. Vam agafar tots els continguts de totes les àrees i els vam lligar a partir de la música en totes les vessants: la història, les biografies de compositors, els instruments, les cançons i les melodies musicals són el fil conductor de l'aprenentatge.

Com vau informar els nens d'aquest canvi de model?

Doncs l'estratègia va passar per fer una prova l'any anterior a la seva posada en marxa amb els alumnes de cicle superior, sense avisar-los. Durant el tercer trimestre vam començar amb Dràcula emmarcant el llibre en la història, lligant amb la literatura i amb la música com a eina, i els va encantar. Aleshores vam decidir que podíem provar el projecte amb tots els alumnes del centre.

Quines millores heu notat?

Gràcies a la música hem millorat l'absentisme un 15%, venen molts més alumnes a classe. Només ens queden dos casos d'absentisme greu i cinc d'absentisme moderat. Els nens arriben més motivats, a classe els veus contents i treballant. No fan deures, aquest debat ni el tenim, però la resta del comportament és impecable. Del programa s'han beneficiat 140 nens, tots els de l'escola. Constantment avaluem el seu grau de satisfacció i estan molt contents. És més, ens proposen millores i experimentacions. Ara volen que els barregem entre cursos.

És un model que es pot reproduir a altres escoles?

Sí, sens dubte. El projecte és obert i el tenim tot penjat en un web d'accés obert, qualsevol escola el pot estudiar i implementar. El nostre fil conductor és la música però altres escoles poden utilitzar-ne un altre. El més important és demostrar als nens que aprenen i que les coses tenen un sentit i fer-ho amb temàtiques que els interessin i motivin.

L'escola, però, continua afrontant molts desafiaments...

Tots els del món, som una escola de màxima complexitat i víctima dels prejudicis. El barri ens gira l'esquena, moltes famílies encara no hi confien. Per població podríem tenir dues línies educatives però només en tenim una... Però vull que quedi clar que el projecte no s'ha fet per aconseguir-ne una altra sinó per consolidar els alumnes que ja tenim. La reflexió que sempre faig és que no anem a les escoles buscant projectes educatius, anem a les escoles buscant nens que s'assemblin als nostres. És així de simple.

Quins reptes de futur teniu?

Al setembre comencem 1r. d'ESO i aquest serà un gran repte perquè l'any vinent tindrem un segon. Aquesta línia d'ESO la plantejarem seguint el model de l'escola, a partir de la tecnologia i de Pentagram@ per lligar-ho tot.

Consideres que l'escola actual ha de replantejar el model i començar a innovar més?

Sí, fem tard. Les escoles poc o molt han anat canviant però anem molt a poc a poc. Hem de canviar molt més, però els que han de canviar radicalment són els instituts perquè reben els nens de primària i aquests tornen enrere metodològicament parlant. L'ensenyament ha de ser motivador i innovador i els nens han d'anar encantats, no amargats.

Com heu rebut el premi?

Ha estat molt engrescador. Les escoles sempre pateixen pels diners i la nostra encara més, pensa que no podem ni comptar amb aquest ajut extra que sempre representa l'AMPA. La dotació econòmica de 4.000 € del premi ens permet comprar materials, instruments, un kit de robòtica i, per primer cop a la nostra història, fer colònies.