Què es veurà al MWC

S'apropa la pròxima edició del Mobile World Congress (MWC), que convertirà una altra vegada Barcelona en la capital mundial dels mòbils. En aquesta edició les principals companyies presentaran innovacions revolucionàries en els seus dispositius, com ara identificadors personals de desbloqueig, intel·ligència artificial i connectivitat 5G. Carles Garrigues, expert en tecnologia mòbil dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, analitza les novetats més esperades del congrés.



La importància de la càmera

La càmera serà probablement l'element principal que els diferents fabricants intentaran destacar enguany per a posicionar els seus dispositius per sobre de la resta de la competència. En aquest sentit, es consoliden tendències com la doble càmera, «que començarem a veure com s'imposa fins i tot en terminals de gamma mitjana», que permetrà generar efectes de desenfocament del fons, millorar el zoom, polir les fotos en blanc i negre, etc.

També hi haurà millores en l'obertura de la càmera, fet que augmenta la velocitat d'enfocament i de captura d'imatges. «El nou Samsung S9 tindrà una obertura d'1.5, més gran que la d'1.6 de l'LG V30», explica Garrigues. Aquesta millora en l'obertura anirà acompanyada, lògicament, d'altres perfeccionaments, com la mida del sensor, la qualitat de les lents o el processament posterior (per a desenfocar, fer fotografies amb tons més naturals o més saturats, etc.).

Dins de l'apartat de processament de fotografies, una tendència clara que es consolida és l'ús d'intel·ligència artificial, que permetrà reconèixer el tipus d'imatge per a ajustar més bé els paràmetres de cada fotografia o millorar la brillantor en condicions de baixa visibilitat, entre altres aspectes. Avenços d'aquest tipus ja han estat anunciats en els nous terminals de Xiaomi, Samsung, LG o Huawei.



Millora dels sistemes de desbloqueig

Un altre aspecte que marcarà tendència en aquest MWC i en els mesos que venen seran els sistemes de seguretat per a desbloquejar el telèfon. «En els últims terminals de gamma alta ja hem vist que s'han consolidat tres alternatives que ara es popularitzaran», afirma aquest professor.

La primera i més clàssica és el lector d'empremtes. «Aquest dispositiu és força ràpid i segur, però la seva col·locació clàssica en la part frontal del terminal no agrada als fabricants perquè treu espai a la pantalla i redueix, per tant, la ràtio de mida en relació amb la pantalla.» Per aquest motiu, els dissenyadors opten per altres alternatives, com col·locar-lo en un lateral (Sony), en la part posterior del terminal (LG, Moto) o sota el panell frontal (Vivo). Carles Garrigues considera que aquesta última opció, que podria semblar òptima, no està exempta de riscos, perquè en aquesta posició «el lector és més vulnerable a ratllades i obliga a utilitzar panells de vidre, que es poden trencar més fàcilment i que són més cars de reemplaçar».

Una altra opció que actualment ja es fa servir en terminals de Samsung és el lector d'iris. En aquest cas, s'ha demostrat que la seva comoditat està per sota de la del lector d'empremtes, i també el seu grau d'encert (de vegades no reconeix l'iris correctament).

Finalment, la tercera opció, que ha popularitzat Apple amb el seu iPhone X, és el reconeixement facial. L'ús d'aquest mecanisme per al desbloqueig té el repte evident d'evitar que algú pugui utilitzar una fotografia o un vídeo nostres per a desbloquejar-nos el terminal. Per a solucionar això, l'últim iPhone ha adoptat un sistema de reconeixement 3D que utilitza llum infraroja per a construir un model de la nostra cara amb profunditat. «El sistema funciona bé en la gran majoria de situacions, tot i que pot donar problemes en condicions de baixa lluminositat, si tenim la cara parcialment coberta o si tenim un germà bessó», explica Garrigues. Altres fabricants, com OnePlus, també han desenvolupat sistemes de reconeixement facial; en aquest cas, sense infrarojos o maquinari addicional. Es basen només en la càmera frontal i han demostrat que donen molt bons resultats. No obstant això, continuen tenint els mateixos problemes en les situacions esmentades anteriorment.

Tot i que és clar que la tecnologia de reconeixement facial ha de millorar per a constituir una bona alternativa, és cert que la resta de solucions tampoc no ofereixen un sistema sense problemes. «Tots tenen els seus inconvenients», assegura aquest professor; per tant, tot apunta que l'aposta d'Apple marcarà una nova tendència i «veurem més terminals amb aquesta tecnologia en el futur immediat».



Intel·ligència artificial i internet de les coses

La intel·ligència artificial també tindrà un paper destacat en el congrés. El seu ús no solament abraça cada cop més la tecnologia dels dispositius mòbils sinó que també impregna altres àmbits, com el de l'anàlisi de dades o el desenvolupament d'assistents virtuals, entre molts altres.

La futura internet de les coses, de la qual també veurem molts exemples en el MWC (com ara portables o cotxes autònoms i connectats), «ens porta a un món on tot està connectat i, per tant, el volum de dades que es genera necessita nous algorismes que siguin capaços de facilitar la comprensió de tot plegat», explica Garrigues. Aquí, un altre cop, serà clau el paper de la intel·ligència artificial.



Connectivitat 5G

Un altre gran protagonista del MWC serà el 5G. El 2020 és la data anunciada per al desplegament oficial d'aquesta tecnologia, i totes les grans operadores de telecomunicacions i grans fabricants (Intel, Ericsson, Samsung, Huawei, Qualcomm, etc.) aposten per estar ben posicionats el dia que aquesta tecnologia s'implanti arreu.

Recentment, es va aprovar la primera especificació de l'estàndard 5G, que defineix l'arquitectura del sistema, i durant els últims temps s'han dut a terme multitud de proves de concepte per a anar fent evolucionar aquesta tecnologia. «Els jocs olímpics d'hivern de Corea del Sud han estat un exemple recent d'aquestes proves, on hem vist autobusos conduïts autònomament, emissió de vídeos en 360 graus o reproducció en temps real de les curses de trineus, entre altres exemples.»



Altres millores

A més de les millores en les càmeres o els sistemes de desbloqueig, els mòbils del futur tindran certes característiques que ja veiem implantades en molts dispositius de gamma alta: pantalles 18:9, frontals sense marcs, possibilitat d'enregistrament a càmera lenta o ús d'intel·ligència artificial. En aquest últim cas, la intel·ligència artificial servirà no solament per a millorar les fotografies sinó també per a reconèixer objectes i, a partir d'aquí, oferir serveis com l'assistència en la compra o la cerca per internet.



La neutralitat de la xarxa

La necessitat d'estandarditzar la tecnologia 5G i la quantitat d'inversió que necessiten les operadores per a afrontar-ne el desplegament seran temes de debat en aquesta nova edició del congrés. La necessitat d'inversió per a renovar la xarxa mòbil és, a més, la que ha motivat que l'FCC (l'ens regulador de les comunicacions als Estats Units) hagi canviat la seva política envers la neutralitat de la xarxa. Aquesta mesura, molt controvertida, també formarà part, sens dubte, dels debats que veurem durant aquests dies de congrés.