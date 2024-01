La UOC ha obert les portes a la Universitat Cooperativa de Colòmbia (UCC) amb un projecte d'intercanvi impulsat des del vicerectorat de Globalització i Cooperació. Es tracta d’una col·laboració acadèmica per a ampliar la formació del professorat de la UCC i la capacitació en llengües dels seus alumnes. En total, 272 estudiants colombians aprenen anglès al Centre d’Idiomes Moderns (CIM) aquest semestre mentre que els 76 docents cursen seminaris en els àmbits de comunicació i informació, psicologia i ciències de l’educació, ciències de la salut, dret i ciències polítiques, o informàtica, multimèdia i telecomunicacions.

Amb aquesta col·laboració, la UOC vol, per una banda, complementar la formació de la comunitat universitària de la UCC i, per l’altra, afavorir la qualitat de l’educació amb l’adquisició de noves competències en el procés d’aprenentatge dels seus estudiants, per mitjà de les TIC i l’ampliació dels coneixements i capacitats dels docents d’aquesta universitat colombiana.

L’aposta estratègica de la UOC és fomentar l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, en línia amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 4 de l’Agenda 2030. També ho és formar persones i professionals amb una visió crítica, coneixedors d’altres realitats i preparats per a afrontar els reptes globals i socials. «Establir relacions amb universitats d’altres països comporta beneficis per a totes dues parts, com l’increment de les competències globals dels estudiants de les dues universitats que afavoreixin augmentar l’impacte de la universitat en la societat», explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació.

Aliances universitàries com la de la UCC augmenten considerablement el nombre d’estudiants internacionals a les aules de la UOC. Això implica que s’hagin de tenir en compte les diferències socials, culturals, professionals, legislatives i fins i tot horàries de cada país, per a incorporar una perspectiva més global pel que fa tant als materials i continguts docents de la UOC com a la gestió i l’atenció de la diversitat a les aules.

Des del curs 2016-17, 1.290 estudiants procedents de diferents universitats de l’Amèrica Llatina han cursat mobilitats virtuals o capacitacions a la UOC, dels quals 1.130 provenien d’universitats i centres educatius de Colòmbia.



Universitat Cooperativa de Colòmbia

La UCC és una institució privada d’ensenyament superior que pertany al sector de l’economia solidària. Amb seu a Medellín, la seva presència a divuit ciutats del país la fan la tercera universitat amb més població estudiantil de Colòmbia, després de la Universitat Nacional Oberta i a Distància i la Universitat Nacional de Colòmbia.