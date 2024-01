L'ibuprofèn i l'aspirina: nous aliats en la lluita contra la tuberculosi

Un estudi capdavanter ha demostrat que els antiinflamatoris convencionals, com l'ibuprofèn o l'aspirina, ajuden a combatre la tuberculosi. «La recerca ha demostrat que aquests fàrmacs, com a reforç del tractament convencional, són efectius en aquells pacients que tenen els pulmons molt afectats», explica el doctor Pere-Joan Cardona, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut Germans Trias i Pujol. L'equip de Cardona ha treballat en aquesta recerca i els seus resultats ara es començaran a aplicar als malalts. «Es tracta d'un pas de gegant perquè aquests antiinflamatoris són d'ús comú i relativament barats», destaca l'investigador. Segons l'últim estudi de l'OMS, entre el 2010 i el 2015, els tractaments van evitar la mort de 49 milions de persones. Davant les dificultats de frenar el contagi, els tractaments efectius són l'esperança per a reduir-ne el nombre de casos i la mortalitat.



Mig milió de casos multiresistents

La possibilitat d'aplacar la tuberculosi amb antiinflamatoris comuns és una escletxa d'esperança en un panorama que «és dolent epidemiològicament». Cardona apunta que, d'una banda, al món hi ha mig milió de casos que són multiresistents, que no es podran guarir mai. D'altra banda, les condicions d'amuntegament en què es viu a moltes ciutats, que cada vegada tenen més població, ajuden al contagi de la malaltia. Finalment, als països en via de desenvolupament cada vegada hi ha més casos de malnutrició, obesitat i diabetis de tipus 2, tots tres factors de risc per a la malaltia.



La diagnosi, assignatura pendent

La radiografia de la incidència no ha canviat respecte als darrers anys. A l'Estat espanyol, el control de la malaltia és correcte a Catalunya i Galícia, que tenen plans de detecció específics. Cardona destaca el valor del pla de control de Barcelona, que va ser capdavanter. Tot i així, cada any es detecten 1.000 casos de tuberculosi a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, amb la històrica reivindicació pendent d'un pla estatal, els experts calculen que cada any s'infecten 100.000 persones, però només es diagnostica el 20% dels casos.

En l'àmbit internacional, Rússia és el país amb més persones infectades i la taxa de contagi ha alertat els experts, així com la situació a Estònia. A l'Amèrica Llatina són Bolívia i el Perú els països amb una prevalença més alta. Cardona adverteix que el control de la malaltia necessita una inversió important de l'Administració, lamenta que no hi hagi aquest compromís i ho atribueix a l'estigma que arrossega.



Probiòtic i vacuna terapèutica

Mentre la situació no canvia, l'equip de Cardona continua amb el desenvolupament d'altres tractaments i fàrmacs amb l'objectiu d'aturar aquesta infecció, que afecta un terç de la humanitat.

Aquest any ha començat un assaig clínic a Geòrgia (Rússia) amb 3.500 individus amb un probiòtic desenvolupat a Catalunya que redueix el risc de desenvolupar la malaltia. Es tracta d'un suplement alimentari basat en un bacteri natural que se subministra per via oral, barat i resistent a les variacions climàtiques. A més, la seva acció no depèn del perfil de resistència als antibiòtics ni hi interfereix. També continuen amb el desenvolupament de la vacuna terapèutica RUTI.