Israel Rodríguez-Giralt , coordinador del grup de recerca CareNet (IN3, UOC) ha estat guardonat amb el prestigiós premi David Edge Prize pel seu article «Healing, knowing, enduring: Care and politics in damaged worlds», publicat per The Sociological Review en 2017.

El reconeixement internacional, que atorga la Society for Social Studies of Science (4S), ha valorat el treball de recerca, en coautoria amb Manuel Tironi (Pontifícia Universitat Catòlica de Xile), per la reflexió sobre el paper de les pràctiques de cura en l'activisme polític, especialment en contextos de desastre vinculats a processos de contaminació lenta o crònica.

El jurat del concurs ha seleccionat el treball de Tironi i Rodríguez-Giralt entre 58 articles publicats durant el 2017 en revistes científiques de prestigi reconegut. El comitè o l'article per les innovacions teòriques a l'hora de pensar l'activisme tecnocientífic i la justícia ambiental, i la capacitat per a replantejar el significat de la «política» en contextos de desastre.

Israel Rodríguez-Giralt és doctor en Psicologia Social (UAB). La seva recerca s'interessa per l'activisme tecnocientífic en àmbits com la salut, la cura i la justícia ambiental. També estudia noves formes d'experimentació social, mobilització i participació ciutadana, especialment en situacions de desastre.