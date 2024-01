L'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) treballa per fomentar la presència de dones en els àmbits acadèmic i professional. La UOC li reconeix aquesta tasca amb el lliurament del Premi Equit@T, que té l'objectiu de promoure l'equitat de gènere en carreres i professions tecnològiques. La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, lliurarà el guardó a Paula Marzal, directora de l'ETSE-UV, en l'acte que tindrà lloc aquest dijous 26 d'abril, coincidint amb el Dia Internacional de les Nenes a les TIC, a les 18 h a l'espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

L'ETSE-UV fa anys que organitza iniciatives que fomentin la presència de les dones en carreres científiques i en els àmbits professionals. Així, ha aconseguit convertir-se en la tercera universitat espanyola en percentatge de dones en estudis tecnològics: concretament, representen un 17,75% en el curs actual. Pel que fa a les graduades, representen més del 30% del conjunt d'estudiants que han finalitzat els seus estudis. Quant a la presència de dones en llocs directius, han passat de representar un 28,5 el curs 2010-2011 al 40,6% en l'actual. N'és exemple la màxima responsable de l'ETSE-UV, Paula Marzal.

El jurat, format per set professors d'universitats espanyoles i llatinoamericanes i professionals de l'àmbit informàtic, ha triat aquesta candidatura entre les onze presentades per haver realitzat una sèrie d'accions que han fomentat les vocacions i la presència de dones en els entorns acadèmics i professionals de les TIC, amb indicadors clars d'èxit. «Aquest premi demostra que és possible l'augment de dones estudiants i graduades en les titulacions TIC, a la vegada que ens proveeix d'un ventall de bones pràctiques que serveixen com a model a seguir», explica Maria Antonia Huertas, coordinadora d'aquest guardó i directora del màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (UOC-URV).

En l'acte es lliurarà també la menció Equitat COEINF a una dona amb una trajectòria acadèmica curta però prometedora en l'àmbit de les TIC i amb sensibilitat pels drets socials. La guardonada és Beatriz Sevilla Villanueva, doctora en Intel·ligència Artificial i investigadora del grup de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence) de la UPC.

A més, i per primer cop, es presentarà la distinció a la trajectòria professional en l'àmbit tecnològic, que s'atorga a una dona amb una contrastada i exemplar trajectòria professional en l'àmbit de les TIC. La guardonada es coneixerà durant l'acte.



Premi Equit@T

El Premi Equit@T és una iniciativa dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i de la Unitat d'Igualtat de la UOC i enguany arriba a la tercera edició. L'any passat el guardó el va guanyar el projecte Científicas de la Universitat de Sevilla i en fa dos va anar a mans de Laboratoria, un projecte d'emprenedoria social desenvolupat a Xile que capacita dones joves en temes de desenvolupament web. El guardó compta amb el suport d'InformàTICs (Enginyers en Informàtica de Catalunya) i la Diputació de Barcelona.