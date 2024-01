L'OMS designa els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC com a centre col·laborador en salut electrònica

Els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC són, des d’aquest mes d’abril, un nou centre col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en l’àmbit de la salut electrònica. La nostra universitat s’afegeix, així, a les més de set-centes institucions de tot el món que donen suport als programes d’aquesta organització. Els Estudis de Ciències de la Salut s’ocuparan de promoure l’ús de la salut electrònica a Amèrica per a combatre les desigualtats socials en aquest àmbit, d’investigar l’adopció i l’ús de la salut mòbil entre els països de l’Amèrica Llatina i el Carib, i de desenvolupar cursos de capacitació en telemedicina, amb la coordinació de l’Organització Panamericana de la Salut (OPS), que exerceix d’Oficina Regional per a les Amèriques de l’OMS.

La UOC i l’OPS/OMS es plantegen un objectiu comú: fomentar la salut electrònica al món. Per això les dues institucions van signar un conveni l’any 2015 per a desenvolupar la salut electrònica a l’Amèrica Llatina i el Carib. L’acord va formalitzar les funcions i les responsabilitats que regeixen la cooperació d’aquestes dues institucions en la planificació, el disseny i el desenvolupament d’iniciatives d’activitats de formació, recerca i difusió del coneixement en l’àrea de la salut en línia a l’Amèrica Llatina i el Carib, i també el suport i l’assessorament estratègic en les diferents xarxes que cadascuna de les institucions ha concebut.

«Fa temps que col·laborem amb l’OPS/OMS, tant en l’estudi sobre com es pot utilitzar la salut electrònica per a donar suport a la cobertura universal de salut com en la implantació de serveis de telemedicina», explica Francesc Saigí, director d’aquest centre col·laborador de l’OMS. Aquesta col·laboració es reflecteix en dos estudis: La eSalud en la región de las Américas: derribando las barreras a la implementación i Marco de implementación de un Servicio de Telemedicina.

Aquest mateix any, l’OPS/OMS es va incorporar a la Xarxa CYTED-RITMOS (Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut), una xarxa internacional que fomenta la recerca i el desenvolupament de la salut mòbil a l’Amèrica Llatina. Liderada per la UOC, és constituïda per disset grups de recerca de sis països (l’Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, l’Equador i Espanya) i té el suport de Metges Sense Fronteres (MSF), Telefónica, la Fundació Mobile World Capital Barcelona (FMWCB) i la Universitat de Michigan (UM) dels Estats Units.



La UOC aposta per fomentar la salut electrònica des de l’acadèmia

L’objectiu de la UOC és ajuntar forces amb institucions de referència per a «desenvolupar la salut electrònica al món, convertir el pacient en protagonista i avançar cap a una sanitat més sostenible, reduint costos i obrint fronteres», explica Saigí. Per això la UOC va crear fa un any l’eHealth Center, un centre acadèmic que vol capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en la salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l’assessorament per a contribuir al progrés i al benestar de la societat.

Per a Pilar García Lorda, directora dels Estudis de Ciències de la Salut, ser un centre col·laborador de l’OMS representa «la consolidació de molts anys de treball conjunt i pioner entre les dues institucions en l’àmbit de la salut electrònica, tant des de la recerca com des de la docència. I representa, sobretot, l’oportunitat de continuar aportant valor i contribuint a avançar cap a una salut millor, universal i sostenible, mitjançant la generació d’indicadors científics, la difusió i avaluació de bones pràctiques, i la formació dels professionals de la salut per mitjà dels nostres programes de salut en línia».

Al seu torn, la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta de l’eHealth Center, Marta Aymerich, s’ha reunit amb el Departament de Malalties Tropicals Desateses a la seu central de l’OMS a Ginebra el 18 d’abril. Fruit d’aquesta trobada, les dues institucions van considerar que el nou marc de relació representarà «un punt d’inflexió no tan sols en l’avenç del coneixement en la salut electrònica (permetent una col·laboració i un intercanvi molt més intensos) sinó també en l’abast de la implantació d’aquest coneixement en la pràctica clínica i de salut pública de molts sistemes de salut», explica Aymerich. Aquesta vicerectora de la UOC afegeix que «la fusió de la capacitat d’influència global de l’OPS/OMS amb la capacitat de recerca i innovació en salut electrònica (que comporta ubiqüitat) pot significar una contribució a la salut de dimensions extraordinàries».

La vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, explica que aquesta fita s’alinea en l’estratègia de la UOC de treballar en el marc de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides; concretament, es relaciona amb l’ODS (objectiu de desenvolupament sostenible) 3, Salut i benestar, que busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom. «La salut en línia és una de les millors eines per a aconseguir aquesta universalitat de la sanitat, i col·laborar amb una organització internacional com l’OPS/OMS és la millor manera d’incidir en la generació de polítiques públiques que busquin aquesta fita», conclou.



Més de 700 institucions en més de 80 països donen suport als programes de l’OMS

Els centres col·laboradors de l’OMS són institucions, com ara centres de recerca, facultats o instituts universitaris, designades pel director general de l’OMS per a fer activitats de suport als programes de l’Organització. Actualment, hi ha més de 700 centres, radicats en més de 80 estats membres, que treballen amb l’OMS en temes com ara infermeria, salut ocupacional, malalties transmissibles, nutrició, salut mental, malalties cròniques o tecnologia sanitària. De tots aquests centres, només deu són a Espanya.

A Espanya, també són centres col·laboradors de l’OMS les universitats de València, Alacant, Autònoma de Madrid i Autònoma de Barcelona, i l’Institut Català d’Oncologia, l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), l’Escola de Salut Pública d’Andalusia, l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Institut de Salut Carlos III.



Sobre l’OPS i l’OMS

L’Organització Panamericana de la Salut (OPS) és l’organització internacional especialitzada en salut pública de les Amèriques. Treballa cada dia amb els països de la regió per millorar i protegir la salut de la seva població. Proporciona cooperació tècnica en salut als seus països membres, combat les malalties transmissibles i ataca els patiments crònics i les seves causes, enforteix els sistemes de salut i dona resposta davant de situacions d’emergència i desastres. L’OPS assumeix dos rols institucionals: és l’agència especialitzada en salut del Sistema Interamericà de Drets Humans i exerceix com a Oficina Regional per a les Amèriques de l’OMS.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) és l’autoritat directiva i coordinadora en assumptes de sanitat internacional de les Nacions Unides. Mitjançant les oficines que té en més de cent cinquanta països, treballa juntament amb els governs i altres associats perquè totes les persones gaudeixin del grau màxim de salut possible. Entre els seus àmbits d’actuació, hi ha lluitar contra les malalties, siguin infeccioses, com la grip i la infecció pel VIH, o no transmissibles, com el càncer i les cardiopaties; ajudar a aconseguir que les mares i els nens sobrevisquin i avancin en la vida perquè puguin conservar la salut fins a una edat avançada; vetllar per la salubritat de l’aire que respiren les persones, dels aliments que mengen i de l’aigua que beuen, i proporcionar els medicaments i les vacunes que necessiten.