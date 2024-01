El 75% dels celíacs no estan diagnosticats

La celiaquia és una de les malalties amb més infradiagnosi a Espanya: fins al 75% dels afectats no sap que la pateix, segons la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE). La prevalença d’aquesta malaltia a Europa se situa prop de l’1-2% de la població i és gairebé tres vegades més freqüent en dones que en homes. És una patologia sistèmica autoimmune que consisteix en una intolerància a les proteïnes del gluten que provoca una atròfia severa de la mucosa de l’intestí prim superior i impedeix l’absorció de nutrients.



Per al dietista-nutricionista i professor col·laborador del Estudis de Salut de la UOC, Àlex Vidal, cal distingir, però, entre la celiaquia, la intolerància al gluten i l’al·lèrgia al gluten. «La intolerància és la incapacitat de l’organisme per a assimilar correctament un aliment o un dels seus components i l’al·lèrgia és una reactivitat alterada davant una substància que s’ingereix, es toca o s’inhala», explica.



Alguns símptomes són compartits entre aquestes patologies. Per exemple, la intolerància al gluten comparteix amb l’al·lèrgia al gluten i la malaltia celíaca la inflor, la diarrea o els gasos. De totes maneres, cal recordar que hi ha persones celíaques que no presenten símptomes després de la ingesta de gluten i, en canvi, el seu intestí pateix danys sense que elles ho sàpiguen.



Per a les persones amb celiaquia o amb altres patologies associades a aquesta proteïna s’aconsella que consumeixin aliments lliures de gluten per naturalesa, com, per exemple, la carn, el peix, els ous, les verdures o la llet, amb l’objectiu de mantenir una dieta variada i equilibrada. És important, com indica l’Associació Celíacs de Catalunya, comprovar l’etiquetatge dels productes «sense gluten» i evitar la contaminació encreuada durant la manipulació o l’elaboració dels aliments.



La llista d’aliments sense gluten pot ser evident per a una part de la població, però per a la resta, si és neòfita en aquest camp, pot ser sorprenent. Com explica la nutricionista i professora dels Estudis de Salut la UOC, Anna Bach, hi ha alguns productes, com les salses de soja, les pastilles de brou, el surimi, els vinagres de Mòdena o les verdures precuinades, que en poden portar. «I pel que fa als més petits, cal anar amb compte, per exemple, amb la llet de creixement amb cereals, els potets, les llaminadures o els dolços», afegeix.



La dieta sense gluten sens dubte és adequada per als celíacs, però no per a la resta de la població. «Aquest tipus de dieta s’ha convertit en una moda i hi ha persones que no tenen cap patologia que hi estigui associada i que igualment la segueixen, perquè es pensen que és saludable», assenyala la nutricionista Roser Martí, professora col·laboradora dels Estudis de Salut de la UOC. «I el fet és que suprimir el gluten de manera innecessària de l’alimentació pot amagar o retardar que una persona celíaca latent desenvolupi la malaltia; interferint així amb la diagnosi», alerta.



Martí desmunta mites sobre aquesta qüestió, com també ho fa el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) en un comunicat. «Els productes elaborats sense gluten no són més baixos en calories sinó al contrari, perquè necessiten més greixos, més sucres i més sal per a aconseguir uns gustos més agradables», explica. A més, no contribueixen a la pèrdua de pes: «Hi ha estudis que assenyalen que les persones amb celiaquia que prenen aliments sense gluten no perden pes, sinó que fins i tot en guanyen, per l'abús que fan d'aquest tipus de productes», afegeix.