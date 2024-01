La ciberseguretat és una de les prioritats de la societat: els sistemes de comunicació i de la informació són fonamentals i el seu mal funcionament fa que la vida pràcticament s'aturi. En els darrers anys els atacs informàtics i els robatoris de dades personals creixen dia rere dia i les empreses són conscients que la seguretat és molt important per a la seva reputació. També creix el nombre de feines i la demanda de d'experts en aquest àmbit.

Davant d'aquest escenari avui dimarts, 8 de maig, s'ha presentat el CYBERCAT, el Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya, un centre de recerca interuniversitari format per sis universitats -Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- i coordinat per la URV. Integra els grups de recerca catalans que treballen en tecnologies de seguretat i de privadesa de la informació i reuneix un centenar d'investigadors, els màxims experts de Catalunya en la matèria.

Es tracta del primer centre de recerca català que aglutina tots els grups que investiguen en seguretat i en privadesa amb l'ambició de constituir-se com un centre de referència a nivell nacional i internacional. Els seus objectius són aconseguir finançament, impulsar la seva visibilitat i esdevenir interlocutors de la indústria i del govern. També vol formalitzar i aprofundir la col·laboració en programes de doctorat i reforçar i estendre la formació d'alt nivell en aquests àmbits, tot consolidant i estrenyent les relacions de recerca existents entre les universitats catalanes participants.



Intensificar el treball conjunt

Els investigadors que formen part d'aquests grups de recerca ja treballen en articles científics conjunts, en projectes de recerca multilaterals i en codirecció de tesis, entre altres. Una vegada formalitzat el centre, s'intensificaran aquestes relacions. Entre les iniciatives que es duen a terme destaquen projectes que tenen a veure amb les smart cities, relacionats principalment amb la mobilitat de trànsit i amb la participació ciutadana. També és important el seu treball en criptografia i en anonimització de dades, orientades a la creació de tecnologies que satisfacin els requisits del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes de maig.

Destaquen a més dues idees principals que guien la recerca del CYBERCAT: d'una banda, minimitzar la informació que es recapta de l'usuari, per conciliar la seguretat i la privadesa; d'altra banda, dissenyar protocols de seguretat que siguin beneficiosos per a totes les parts (coutilitat), per tal que cap dels participants no estigui temptat de desviar-se'n.



Els integrants del CYBERCAT

El grup CRISES, coordinat per Josep Domingo-Ferrer de la URV.

El grup KISON, coordinat per David Megías de la UOC.

El grup ISG, coordinat per Miquel Soriano de la UPC.

El grup MAK, coordinat per Jorge Villar de la UPC.

El grup C&G, coordinat per Josep M. Miret de la UdL.

El grup SENDA, representat per Jordi Herrera de la UAB.

El grup WICOM, representat per Vanesa Daza de la UPF.



KISON: 15 anys d'experiènca en recerca sobre seguretat informàtica

El director del grup K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de la UOC, David Megías, destaca la importància d'aquesta unió de forces. "El KISON és un grup consolidat amb més de 15 anys d'experiència en recerca en seguretat informàtica i privacitat, i ha estat un dels grups que ha impulsat la creació del Cybercat després dels bons resultats que s'han obtingut en projectes de recerca conjunts com CONSOLIDER ARES (amb la URV i la UPC) i en programes docents interuniversitaris de l'àmbit de la seguretat TIC com és el cas del màster Universitari en Seguretat de les TIC (amb la UAB i la URV)", explica.

Per a Megías, també director de l'Internet Interdisciplinary Instiute (IN3) de la UOC, formar part del Cybercat és un reconeixement de l'expertesa del grup, i al mateix temps és una plataforma que li donarà més visibilitat exterior i permetrà que el grup sigui més competitiu en les convocatòries de xarxes d'excel·lència i projectes coordinats a nivell internacional", conclou.