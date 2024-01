El cervell dels adolescents: impacient i estressat

Més estímuls i un contacte constant amb les tecnologies: aquesta diferència és òbvia entre els adolescents actuals i els de fa vint anys, diferència que sovint preocupa els pares per si pot afectar el desenvolupament dels fills. Realment, però, han de patir per com poden afectar les tecnologies el cervell dels adolescents? Hi ha altres elements que el poden afectar més? Es pot protegir?

«El cervell té una maduració molt llarga i no s’acaba de formar del tot fins a l’edat de vint anys», explica el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC expert en neurociència i psicobiologia Diego Redolar. Pel que fa a l’ús de les tecnologies que preocupa tant els pares, aquest expert recorda que «pot modificar les estratègies que fem servir en el processament de la informació» i que, per tant, un infant que les hagi utilitzat des de ben petit tindrà un cervell que treballarà «d’una manera diferent». Malgrat això, apunta que l’estructura del cervell no canvia, però sí que ho fan les «estratègies cognitives». «Encara no se sap si això és bo o dolent», considera Redolar, que afegeix que ara els infants i els adolescents «estan acostumats a la immediatesa». En aquest sentit, apunta que quan es produeix un petit retard «el seu cervell no està preparat per a això».

Al seu torn, Beatriz Gavilán, doctora en Neurociències i neuropsicòloga i professora col·laboradora del màster universitari de Neuropsicologia de la UOC, alerta que l’ús excessiu de les tauletes o de les xarxes socials fa minvar les exposicions a una comunicació de tu a tu. «Si tu no t’exposes mai a aquesta situació, és molt més difícil que aprenguis com s’està en grup», explica aquesta doctora en Neurociències, que recorda que, si sempre et relaciones per mitjà de les xarxes socials, tindràs moltes més dificultats a l’hora d’estar en societat.

Si bé encara no se sap quina afectació exacta poden causar les tecnologies en el desenvolupament del cervell, el que sí que s’ha demostrat són les conseqüències negatives que hi produeix l’estrès. «Quan es pateix estrès a llarg termini, el sistema hi dona una resposta», explica el professor, que afirma que això pot afectar el desenvolupament del cervell. Mentre que l’estrès en els adults se sol relacionar amb la feina, en els adolescents se sol produir quan perceben una manca de control en una situació que els preocupa. Alguns exemples podrien ser quan els pares se separen, quan hi ha desestructuració familiar i quan es pateix assetjament escolar (bullying). Davant d’aquests fets, el professor recomana als pares que estiguin atents a saber si el seu fill pateix alguna situació vital estressant per a poder-hi intervenir i evitar mals pitjors.

Un altre dels factors que pot afectar el desenvolupament del cervell d’un adolescent és el consum de drogues, tant les que es coneixen com a dures com les que es coneixen com a toves. «Les drogues generen canvis en diferents regions cerebrals i modifiquen el funcionament de l’escorça prefrontal, una part del nostre cervell que en l’adolescència encara no és completament madura», alerta Redolar, que reivindica que calen accions adreçades tant als adolescents com a la societat per a conscienciar dels efectes negatius del consum d’alcohol, entre altres substàncies. Precisament, el professor recorda que, tot i que està molt acceptat socialment, l’alcohol és una droga depressora que pot afectar algunes regions importants vinculades a les capacitats cognitives. Pel que fa a la marihuana, aquest expert apunta que el tetrahidrocannabinol —més conegut com a THC— pot tenir efectes «molt marcats sobre la memòria». «Una vegada l’adolescent deixa de consumir marihuana, és més difícil que el seu cervell torni a la normalitat», expressa Redolar, que afegeix que pot tenir un risc «més alt» de patir una malaltia mental.