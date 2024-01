Quina és la presència real de dones editores a la Wikipedia en castellà? I per quines raons fan públic o no el seu sexe en el seu espai personal? Aquests són els interrogants que pretén respondre la investigació “On són les dones a Wikipedia: absents o amagades?”. El projecte està dirigit per Julio Meneses, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i investigador del grup de recerca Gènere i TIC (IN3), i ha rebut finançament a la convocatòria d'ajuts de la UOC per a projectes de recerca interdisciplinària de l’any 2018.

Wikipedia és el major esforç col·laboratiu conegut. És la sisena web més visitada d’internet i conté 47 milions d’articles en 288 llengües diferents. Tot i que la seva edició és lliure, s’estima que només un 10% o 15% de les persones que l’editen són dones. Això repercuteix, a més, en què la producció de continguts amb representació femenina és molt baixa. Entre les explicacions que fins al moment s’han donat a aquesta baixa participació de les dones, s’ha apuntat el fet que la Wikipedia és una comunitat masculinitzada on les dones se senten poc confiades i sense l’habilitat tècnica necessària, a més de voler evitar les crítiques i l’enfrontament que sovint acompanyen els debats en l’edició. Aquesta investigació intentarà identificar les causes que poden portar moltes dones a ocultar el seu gènere a la Wikipedia o a no participar en aquesta comunitat, amb la finalitat d’extraure conclusions i recomanacions que contribueixin a reduir el biaix de gènere en la que actualment és la font d’informació més consultada del món.

L’objectiu de la convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca interdisciplinària de la UOC, que està finançada per la Fundació Bancària “la Caixa”, és donar suport a investigacions que comptin amb la participació de persones investigadores d’almenys dos àmbits de coneixement diferents. La recerca interdisciplinària s’ha de concretar, a més, en un procés cooperatiu i dialògic al llarg de tota la investigació, que no podria portar-se a terme amb èxit partint només d’un sol dels enfocaments o disciplines.

A més de Julio Meneses, en el projecte participen altres persones investigadores de la UOC com Eduard Aibar, professor del Departament d’Arts i Humanitats, Sergi Fàbregues, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i membre del grup de recerca GenTIC, Núria Ferran, professora de Ciències de la Informació i la Comunicació, i Julià Minguillón, professor dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i membre del grup de recerca LAIKA.