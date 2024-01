Són egoistes, narcisistes i grans usuaris de les tecnologies. Els millennials s'han abanderat com la generació que utilitza més les tecnologies, però la realitat és que els qui van néixer amb la internet més evolucionada són els de la generació Z. Tal com explica la professora de Comunicació de la UOC Mireia Montaña, aquest col·lectiu, que també és conegut com a postmillennial, centennial, generació K o post-Bieber, fa referència als joves de fins a 24 anys. «Aquesta nova generació, nascuda en ple auge de les xarxes socials, aniria des dels preadolescents fins als joves de poc més de 20 anys que començarien a entrar en el món laboral», descriu Montaña en l'article «La nova generació Z: connectada, pragmàtica i familiar».

D'entrada, una de les diferències entre les dues generacions –segons l'experta en màrqueting i professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Neus Soler– és que els millennials «estaven vinculats a l'ús dels diferents dispositius», mentre que la generació Z es destaca per l'ús que fa de la informació que li dona l'aparell.

Pel que fa a l'ús de les TIC, tal com explica la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, Sílvia Sumell, la generació Z té una gran dependència de la tecnologia, fins al punt de no entendre un món sense Wi-Fi, YouTube o Instagram, entre altres eines. «No podrien entendre una vida sense internet», explica Sumell, que assegura que poden fer servir fins a cinc dispositius a la vegada. En canvi, els millennials tenen una dependència molt menor de les tecnologies i fan servir una mitjana de tres dispositius alhora.

Una altra de les diferències amb els millennials, tal com explica la psicòloga, és que «són més recelosos de la seva privacitat i saben que no convé compartir-ho tot a les xarxes». «Són més conscients dels riscos i inconvenients que això pot comportar», apunta. A més, tal com explica la professora de màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Inma Rodríguez-Ardura, «es comuniquen amb els membres de la seva generació fent un ús molt intensiu dels formats electrònics, com la missatgeria instantània i els mitjans socials, i estan habituats a fer múltiples tasques i processar alhora diverses fonts d'informació».

Per a entendre com és la generació Z és bàsic situar l'època en què ha crescut. Segons Sumell, aquests joves han viscut en una època d'inseguretat en l'àmbit professional, de crisi econòmica i en un món laboral extremadament competitiu. «Això fa que tinguin més clara la importància d'estar ben preparats professionalment», apunta la psicòloga, que explica que molts creen el seu primer negoci de ben joves. Segons Soler, a causa del moment que els ha tocat viure, la generació Z és més autosuficient. «Són intel·ligents i autodidactes», apunta l'experta en màrqueting, que assegura que fan moltes coses pel seu compte, independentment de si això els dona un títol o no. En canvi, els millennials van néixer en una època de bonança econòmica i donen molta més importància als títols. Això vol dir que són menys autosuficients, actius i emprenedors que els de la generació Z.



Educats en la igualtat i la diversitat racial i cultural

La manera de consumir també és diferent entre millennials i la generació Z. Segons explica Rodríguez-Ardura, els joves de la generació Z «solen tenir ingressos limitats, i per això acostumen a buscar promocions i descomptes». «S'informen a fons a internet sobre els productes, miren les opinions dels altres consumidors i fan servir comparadors de preus en línia», apunta la professora. En canvi, aprecien que les marques els facin ofertes personalitzades. «No se senten el centre de l'univers, però entenen que, si la marca vol alguna cosa, serà aquesta qui anirà a buscar el consumidor», explica Soler. Pel que fa al tipus de publicitat, segons Montaña, «ha de ser basada en una comunicació inclusiva, multiracial i sense estereotips». «Demanen campanyes que semblin reals, que utilitzin un llenguatge semblant al seu, i en què es mostri compromís per part de les marques», apunta l'experta en comunicació.

Pel que fa al món que els envolta, la generació Z està més implicada i es mostra més preocupada que no pas la millennial. «Els més joves tenen una idea molt clara de la igualtat i la diversitat de raça i de cultura perquè ja han crescut així», explica Soler, que afegeix que per a ells no hi ha diferències. En la mateixa línia, la generació Z és molt més exigent pel que fa a la sostenibilitat. «Quan ells van anar a l'escola ja es treballava molt en aquest sentit i han crescut amb aquesta mentalitat de cura mediambiental», apunta l'experta, que afegeix que a l'hora de consumir ho tenen molt en compte. Tant és així que exigeixen que les marques no ho facin com a «postureig», sinó que demanen que el seu compromís mediambiental sigui real. En canvi, segons Soler, als millennials els preocupa, però no s'hi involucren. «Els millennials no exigeixen tant a l'hora de consumir productes sostenibles», considera Soler. Sigui com sigui, el que és evident és que davant de tots aquests canvis en l'actitud del consumidor, les marques s'hauran de posar les piles.