Garantir un accés inclusiu, equitatiu i de qualitat als estudis superiors és una de les metes de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i també un dels objectius de la UOC. Per això, des de final d’abril la universitat ha teixit una nova aliança, en aquest cas amb l’Organització dels Estats Americans (OEA), per oferir noves oportunitats d’aprenentatge a l’Amèrica Llatina i el Carib mitjançant un programa d’ajudes a l’estudi.

Amb aquesta col·laboració, per primera vegada la UOC ofereix un programa de beques juntament amb un organisme internacional. «La UOC i l’OEA compartim l’objectiu de promoure el desenvolupament humà mitjançant l’educació», ha assenyalat Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, «de manera que amb aquest programa contribuïm a fer que qualsevol persona, de qualsevol condició social o econòmica, pugui accedir a l’educació superior de qualitat que oferim a la UOC i, així, millorar la seva vida i afavorir un impacte positiu en la seva comunitat».

La creació d’una línia de beques amb organismes internacionals és una de les accions, promogudes per l’estratègia Global UOC, per a posicionar la UOC a l’Amèrica Llatina. Per a Gemma Xarles, directora de l’Àrea de Globalització i Cooperació, «no solament significa refermar el nostre compromís d’ampliar l’accés a l’educació superior gràcies a l’e-learning, promoure la diversitat a les aules o incrementar el nombre d’estudiants internacionals, sinó que també dona a conèixer internacionalment el nostre model d’aprenentatge per a esdevenir un referent global».



Gran interès per la convocatòria

Durant les primeres setmanes, més de noranta estudiants han sol·licitat una beca de la cinquantena d’ofertes per a cursar estudis de màster a la UOC. «L’Equador i Colòmbia han estat els països on aquesta primera convocatòria, que cobrirà un 40% de l’import dels estudis, ha suscitat més interès», ha explicat Daniel Téllez, director de l’Àrea Comercial de la UOC. «Aquest fet reforça la hipòtesi que la UOC pot tenir un paper complementari en els sistemes educatius d’aquests països».

Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional. A més, es valoraran l’impacte que els estudis puguin generar en el desenvolupament del país d’origen del candidat i la distribució geogràfica dels candidats en relació amb les necessitats més importants dels estats membres de l’OEA.



Formar una ciutadania global

No és el primer programa d’ajuts a l’estudi que impulsa la UOC. El programa d’acollida per a persones refugiades i sol·licitants d’asil ha obert recentment la tercera convocatòria de beques amb l’objectiu d’ajudar a reconstruir les trajectòries acadèmiques de les persones que han vist truncat el seu projecte de vida. En aquesta convocatòria s’ofereixen trenta ajuts per a cursar especialitzacions, idiomes i assignatures lliures.

D’altra banda, fa pocs dies s’ha tancat la quarta convocatòria de beques de la UOC i la Comissió Nacional de Beques a l'Exterior de l'ICETEX, que tenen com a objectiu oferir als estudiants colombians de més bon rendiment acadèmic continuar els estudis de màster en una universitat europea. Aquesta vegada, un total de vuitanta persones es podrà beneficiar d’aquest ajut, que comporta l’exempció parcial de l’import de la matrícula.