El canvi de rutines de les vacances afavoreix deixar de fumar

Les vacances es revelen com una oportunitat per a deixar de fumar. Així ho confirma el psicòleg Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de Salut de la UOC i investigador de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO): «Sempre és un bon moment, però l’estiu és especial perquè les situacions favorables per a aconseguir-ho es multipliquen». Canviar de rutina és fonamental per a no recordar el tabac, explica l’expert, i en aquest sentit, l’estiu és idoni perquè propicia de manera natural canvis d’hàbits.

Els fumadors, durant l’any, associen fumar un cigarret a llevar-se, als moments de pausa i cafè al treball, a quan van i tornen de la feina amb cotxe, entre altres ocasions; però en època de vacances, les rutines són diferents i, per tant, deixar de fumar pot resultar més fàcil. «La gent té més temps per a relaxar tant el cos com la ment, per a gaudir de l’aire lliure i de moments de diversió, i per a provar coses noves», apunta l'investigador.



En el tabaquisme hi ha una dependència a la nicotina, física, psicològica i social. Per a superar-la durant el període vacacional, Baena recomana tenir presents alguns consells. Buscar el suport de la família i els amics i, si cal, recórrer a professionals que ofereixin tractaments eficaços per deixar de fumar, tant farmacològics com psicològics. «Només el 7% dels fumadors que deixen de fumar demanen ajuda professional», adverteix l'expert.



Augmentar l’activitat física, com passejar, córrer, ballar, nedar o sortir en bici ‒sempre que sigui, és clar, en hores de baixa exposició al sol o a temperatures elevades‒ també és important. «Fer exercici físic regula l’ansietat i genera endorfines que augmenten el benestar per a combatre la síndrome d’abstinència que pot causar el tabac», diu el psicòleg.



L’alcohol pot ser un dels desencadenants d’una recaiguda de qui vulgui deixar de fumar, i per això és aconsellable evitar-lo o beure’n moderadament. «Un altre recurs que es pot posar en pràctica és substituir les begudes excitants com el cafè o el te per sucs de fruites, perquè contribueix a fer els dies diferents i a allunyar-se de la rutina associada al tabac», assenyala.



Buscar espais lliures de fum és clau i, per això, si les persones volen relaxar-se i no pensar en el tabac, és aconsellable triar piscines o platges on sigui prohibit fumar. Les aplicacions també poden ser unes bones aliades: «Els jocs o les apps específics per a deixar de fumar contribueixen a mantenir la ment ocupada», explica Baena.



El cansament i les infeccions respiratòries es redueixen



Els efectes positius de deixar de fumar es noten a les poques hores, però es consoliden a les setmanes o al mes de deixar-ho. «Es comença a recuperar l’olfacte, l’entrada d’aire als pulmons millora, la sensació de cansament es redueix i hi ha menys tos i infeccions respiratòries», explica el professor de la UOC. «A més, en un mes els receptors del cervell que s’han sensibilitzat a la nicotina comencen a tornar a la normalitat, completant l'adaptació als tres mesos. Això ajuda a trencar el cicle de l’addicció a la nicotina».



«Per a evitar la recaiguda en tornar de les vacances, cal planificar l'arribada anotant en un lloc visible de casa totes les avantatges que s'han recuperat o trobat, principalment les noves, i actuar com una persona diferent, amb rutines i gustos diferents. Però, sobretot s'ha d'estar molt alerta de no caure en l'excés de confiança, és a dir, oblidar el tabac comporta una mica més de temps», conclou Baena.