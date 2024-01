Les dificultats d'alguns infants per a llegir o estar atents a classe els acostumen a comportar menys motivació i autoestima, i no es tracta pas de casos aïllats. Hi ha recerques que apunten que fins a un 12% d'estudiants presenta retards en la capacitat lectora. Alhora, experts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública de València indiquen que prop d'un 7% d'infants i adolescents té trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). També els problemes a l'hora de fer càlculs (discalcúlia) o la lateralitat creuada són factors que obstaculitzen l'aprenentatge. Ara el projecte d'un mestre i estudiant de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té l'objectiu d'ajudar a afrontar aquestes dificultats amb uns exercicis matinals de realitat virtual. «Als infants amb aquestes característiques els costa posar-se a treballar a classe, però hem vist que, amb uns minuts d'exercicis al matí abans de sortir de casa, connecten millor amb les activitats de l'aula i poden treballar més autònomament», anuncia l'impulsor del projecte Frederic Cerón.

La iniciativa que Cerón engega s'anomena PotMath i es va presentar a la jornada d'emprenedoria SpinUOC fa poques setmanes, en què va guanyar un dels premis del públic. Per a dur a terme els exercicis de realitat virtual de PotMath, que duren un xic més de cinc minuts, es necessita un ordinador en què s'instal·la la tecnologia i es connecta un petit aparell que detecta els moviments de les mans del nen o la nena. Un cop en marxa, funciona com un joc i proposa a l'infant un seguit d'accions que, en primer lloc, provoca que mogui els ulls d'una manera determinada: «Moltes vegades, en els nens, la musculatura ocular no està prou enfortida i això pot causar dificultats en la lectura», detalla Cerón. El joc convida també a moure els braços i a coordinar aquests moviments amb els dels ulls. Alhora, l'infant ha de llegir les paraules que surten a la pantalla i dir-les en veu alta; en definitiva, per a tot plegat li cal molta atenció.

«S'ha de moure i, mentre ho fa, s'adona que ho fa bé o malament, cosa que no importa. El més important és que ho faci, que activi les regions cerebrals que volem que activi», subratlla l'impulsor de PotMath, que és també psicopedagog. Cerón ha viscut en primera persona les dificultats que comporta tenir lateralitat creuada, en què una distribució particular de funcions entre l'hemisferi dret i l'esquerre del cervell genera dificultats d'aprenentatge. El seu objectiu, diu, és que tots els infants puguin gaudir a l'escola. «Si fent aquests exercicis s'adonen que a classe milloren o que no es distreuen tant, estan més contents i se senten més bé amb ells mateixos», destaca.

Encara en versió beta, PotMath s'ha provat en un centre escolar de la província de Lleida i en un altre de Barcelona, i s'ha vist que els exercicis funcionen. Concretament, «els resultats preliminars obtinguts amb uns 300 infants ens indiquen que, en un parell de setmanes, la seva velocitat lectora millora, de mitjana, un 40%», resumeix aquest expert. Això sí, afegeix que aquesta tecnologia és un complement de la logopèdia, l'aula d'educació especial o fins i tot la medicació que s'hagi prescrit a l'infant.

El fonament: estimulació cognitiva

La novetat que PotMath proposa és la tecnologia. En canvi, els exercicis en què es fonamenta són activitats d'estimulació cognitiva, que els neuròlegs fa temps que recomanen per a millorar capacitats com l'atenció o la memòria. Es tracta, detalla Cerón, d'uns exercicis que activen el cerebel, que al seu torn activa diverses zones de l'escorça cerebral. I això és clau per a fomentar l'aprenentatge, indica. «Però, segons com es facin, poden ser exercicis repetitius i avorrits», adverteix.

Cerón es va posar a treballar en el projecte fa sis anys, en el marc d'un grup de recerca de la Universitat de Lleida. «Vaig començar a recollir material d'estimulació cognitiva i vaig fer-hi variacions, introduint-hi el moviment. Ho vaig provar a l'escola rural on treballava i vaig veure que funcionava». I la feina va continuar, centrada a convertir aquests exercicis en una activitat amena: «Es tracta de crear una eina per a combinar l'estimulació del llenguatge, de la visió, de la memòria i de l'atenció, però que sigui en moviment. Hem pensat que la millor manera és la realitat virtual», diu aquest expert.

En cerca de col·laboradors

Els passos següents se centren a buscar col·laboradors a l'àrea de Barcelona i continuar desenvolupant PotMath, no solament perquè pugui arribar a les cases i a les escoles, sinó també perquè es pugui estendre a altres col·lectius que també pot ajudar, per exemple, persones amb trastorns mentals greus com la síndrome de Down o gent gran.