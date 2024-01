Com podem millorar l’educació perquè els alumnes es transformin en aprenents de veritat? Segons l’experiència acumulada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la tecnologia és una eina clau per a aconseguir-ho. El rector de la institució, Josep A. Planell, ho explicarà aquest dilluns a Cambridge (EUA), en el marc d’una trobada d’experts organitzada pel prestigiós Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).

La ponència que oferirà Planell, titulada «D’universitats a distància a universitats sense distàncies», se celebrarà amb motiu de la Setmana del Laboratori d’Educació Mundial Abdul Latif Jameel, que té l’objectiu de promoure l’excel·lència i la transformació de l’educació. En concret, Planell serà el protagonista d’una de les anomenades X-Talks, actes públics destinats a promoure la transferència d’experiències d’innovació educativa.

En aquest sentit, el MIT és una institució a l’avantguarda que treballa per apoderar els seus estudiants i enfocar-los a la resolució de problemes, i per reformular els sistemes d’aprenentatge i ensenyament. Per la seva banda, la UOC hi ha estat convidada com a referent mundial de l’educació en línia i també de la recerca en aquest àmbit per mitjà de l’eLearn Center.

Durant la seva ponència, Planell també se centrarà en la possibilitat de les universitats de convertir-se en actors globals i arribar així a alumnes d’arreu del món. Tot plegat, mantenint com a prioritat el repte que els estudiants siguin i se sentin al centre d’un aprenentatge profund i eficient.