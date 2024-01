L’ictus és la segona causa de mort a Europa i entre les principals causes de la discapacitat i la demència en adults, el que suposa un elevat impacte social i econòmic. Un tractament adequat ha demostrat reduir la discapacitat i el cost sanitari. L’spin-off de la UOC Open Evidence, juntament amb altres nou institucions de l’Estat espanyol, França i Portugal, participarà durant 3 anys en la xarxa ICTUSnet, liderada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), per a desenvolupar models innovadors d'atenció i així reduir l’impacte que té en la població.



Aquesta malaltia és causada per una alteració sobtada del flux sanguini al cervell que sovint provoca danys permanents. La complexitat de la cadena d'atenció i la necessitat d'oferir una atenció mèdica experta adequada requereixen que cada regió tingui una estratègia d'ictus ben establerta que proporcioni un maneig dels pacients basat en l'evidència i que garanteixi l’accés equitatiu a l'atenció. En aquest sentit, a les regions del sud-oest d’Europa, hi ha una gran variabilitat en la prestació d'assistència als pacients amb ictus.



ICTUSnet té la missió de crear una xarxa de col·laboració entre diferents regions del sud d'Europa formada per pacients i professionals de diferents àrees relacionades amb l'ictus, que abasten una població total de vint milions d'habitants. Al mateix temps, ICTUSnet té com a objectiu la creació d'infraestructures de recerca que incorporin tecnologies innovadores d'anàlisi de dades per millorar els sistemes d'atenció d’aquesta malaltia i, posteriorment, reduir-ne l‘impacte en la població.



L'absència, en moltes regions, de registres d’ictus poblacionals d'alta qualitat dificulta el coneixement d’aquesta condició mèdica, de les causes de la variabilitat assistencial i dificulta la translació des del laboratori (evidència) a la pràctica assistencial (món real). En aquest context, l'ús de les noves tecnologies (intel·ligència artificial) i l’anàlisi de big data podrien millorar les estratègies d'assistència a l’ictus, ja que permetria compartir les bones pràctiques i evitar procediments administratius i clínics ineficients.



Per aquest motiu, el projecte ICTUSnet, té entre els seus tres objectius utilitzar tecnologies innovadores de big data per extreure i analitzar informació, i explorar noves perspectives en l’assistència de l’ictus. A més, vol realitzar una anàlisi amb profunditat de la informació recollida i les estratègies assistencials, centrant-se amb les diferents característiques de salut i perfils de pacient. I per últim, pretén fomentar la cooperació internacional i regional mitjançant l'intercanvi de bones pràctiques, l'aprenentatge entre iguals i la posada en pràctica d'un programa comú de formació avançada.



El projecte, reconegut pel Programa Interreg Sudoe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), vol transformar la vida dels pacients amb ictus i millorar-ne la qualitat de vida, impulsar la conscienciació i el coneixement d’aquesta malaltia, i millorar les estratègies assistencials.





El consorci



El consorci està format per deu institucions sanitàries i de recerca de les regions de Catalunya (AQuAS, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Fundació Ictus i spin-off de la UOC Open Evidence), Aragó (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud), Illes Balears (Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears), Navarra (Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet), nord de Portugal (Administração Regional de Saúde do Norte) i Occitània (Centre Hospitalier Universitaire de Montpeller i Centre Hospitalier Universitaire de Tolosa). A més, el consorci disposa de 33 socis associats de tot Europa.