Els estudiants de la UOC podran fer acompanyament a malalts de càncer

Des d’aquest dimecres, 31 d’octubre, els estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tindran una nova institució on fer pràctiques i tasques de voluntariat social. Es tracta de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga, amb qui la Universitat acaba de signar un acord. El rector de la UOC, Josep A. Planell, i la gerent d’Oncolliga, Núria Casaldàliga, han signat el conveni a la seu de la Universitat d’avinguda del Tibidabo, número 39, de Barcelona, a les 12 h.

Amb aquesta col·laboració, els estudiants de la Universitat podran fer pràctiques i voluntariat especialitzat a la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, fent acompanyament a les persones afectades pel càncer i als seus familiars. Per a fer-ho, els estudiants rebran una formació específica per a afrontar l’acompanyament amb les eines i els recursos necessaris. L’activitat tindrà lloc durant el curs acadèmic a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

La iniciativa referma el compromís de la UOC de formar ciutadans i professionals preparats per a afrontar els reptes globals i socials, fomentant competències com la visió crítica, el coneixement d’altres realitats i la sensibilitat social per a la creació de societats diverses i inclusives.

L’acord subscrit per les dues institucions també implica que els professionals d’aquesta fundació que vulguin estudiar a la UOC podran fer-ho amb descompte.





Sobre Oncolliga

Oncolliga és una fundació que té per finalitat l’atenció psicosocial a la persona diagnosticada d’una malaltia oncològica i a la seva família durant tot el procés de la malaltia, alhora que realitza activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació. Ofereix informació, orientació i suport social als pacients diagnosticats de càncer amb la finalitat d’ajudar-los a afrontar les conseqüències que comporta aquesta malaltia tant en el mateix pacient com en el seu entorn (canvis físics, socials, laborals, familiars, etc.). També dona suport psicològic als pacients diagnosticats de càncer, familiars i cuidadors en les diverses etapes de la malaltia (diagnòstic, tractament i fases terminals del malalt, i elaboració del dol). Entre altres objectius d’Oncolliga hi ha el de dur a terme tallers terapèutics per a pacients, familiars i cuidadors, i seleccionar, formar i promocionar el voluntariat.

Durant l’any 2017 la Fundació Oncolliga va oferir diversos serveis a 2.506 persones, que van ser ateses de manera individualitzada i que van ser beneficiàries de 12.427 visites/serveis dels seus professionals.