La desocupació en els més grans de 45 anys segueix registrant xifres alarmants: segons dades de l'EPA, entre el 2007 i el 2017 l'atur en aquest col·lectiu va augmentar prop d'un 300%. L'ús de la tecnologia representa un repte per a determinats perfils, que necessiten adaptar-se per a reinserir-se laboralment. Demà, dimecres 21 de novembre, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitza, en col·laboració amb Eticentre, Forética i la Fundació Bit, la jornada sobre Transformació Tecnològica Responsable, Formació i Ocupabilitat al llarg de la Vida, en la qual experts de l'Administració i d'organitzacions socials i empresarials debatran sobre la situació laboral tant de les Illes Balears com del conjunt de l'Estat.

Pere Torres, director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, tancaran una jornada en la qual es debatrà sobre les necessitats dels col·lectius amb un índex d'atur més elevat; especialment, els qui romanen desocupats durant més de dos anys. Aquests treballadors pateixen el que s'ha anomenat «efecte del treballador desanimat» i, davant la creença de la impossibilitat de trobar una feina, cauen en la inactivitat. I això, adverteixen els experts, aboca aquest col·lectiu al risc d'exclusió social.

La formació contínua per a retornar a un mercat laboral en canvi continu és fonamental. «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida és una prioritat per a la UOC. La universitat ha de proveir els coneixements i les capacitats que afavoreixin l'èxit laboral», explica Pastora Martínez. D'acord amb els objectius de l'Agenda 2030, el pla de Nacions Unides per a una transformació integral del planeta el lema del qual és precisament «No deixar ningú enrere», abans d'arribar a aquesta data «s'ha de garantir l'accés igualitari d'homes i dones a una educació assequible i de qualitat en l'àmbit tècnic, professional i terciari, incloent-hi la universitat», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació.

Per la seva banda, Miguel Ángel Benito, president d'Eticentre per a la gestió ètica de l'empresa, considera que «la societat no es pot permetre malbaratar les capacitats dels més grans de 45 anys i les empreses, tampoc». En una societat en canvi constant, cal disposar d'una formació permanent, dinàmica, atractiva i humana que permeti actualitzar i adequar els coneixements per a aquest col·lectiu. Les empreses, juntament amb les universitats, han de ser proactives en el desenvolupament de noves disciplines i continguts per a aconseguir, així, els seus objectius d'una manera responsable i contribuir a construir una societat més equitativa.

El futur del treball i la transformació tecnològica

La jornada s'iniciarà amb la ponència «Automatización, deslocalización y precariedad: nuevos riesgos a lo largo de la vida», de Miguel Ángel Malo, professor d'Economia de la Universitat de Salamanca i expert en política de mercat de treball.

A més, experts del sector empresarial discutiran sobre la transformació tecnològica responsable. La taula de debat estarà formada per Biel Frontera, gerent de la Fundació Bit; José Manuel Sedes, gerent de Negoci i Qualitat Sostenibles de Vodafone Espanya; Montse Moliner, directora de Comunicació, Relacions Institucionals i RSC de ManpowerGroup Espanya; Belén Perales, directora de RSC d'IBM Espanya; Arancha Escalada, responsable de RSC de Reale Seguros, i Germán Granda, director general de Forética.