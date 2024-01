La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) engega el curs vinent un pla de transformació de les seves assignatures que afectarà més de 35.000 estudiants. En aquest pla es redissenyaran les assignatures per a centrar la feina de l'estudiant en reptes connectats amb la pràctica professional; a més, es facilitaran continguts docents fonamentalment en format audiovisual. Aquests nous continguts per a l'aprenentatge seran programes de televisió, animacions i programes de ràdio que complementaran o substituiran una bona part dels 18.000 manuals que la UOC proporcionava fins ara als seus estudiants. «Després de passar pel pla, les assignatures estaran plenament orientades al desenvolupament de competències. Els estudiants no només accediran a nous coneixements, sinó que adquiriran habilitats i estratègies per a aplicar-los a diferents contextos de la vida professional o personal i podran actuar per a transformar la realitat», explica el director de l'eLearn Center de la UOC, Lluís Pastor.

Aquest pla de transformació d'assignatures és un pla institucional de llarg abast. Es tracta d'una transformació de catorze graus i catorze màsters que permetrà que la UOC sigui la primera universitat espanyola que adequa i modernitza el seu portafolis amb les tendències d'aprenentatge més innovadores de l'aprenentatge en línia. «Totes tenen programes per a fomentar la millora de les seves assignatures aïlladament i a partir de la iniciativa de cada professor, però no tenim constància que hi hagi un projecte que afecti tota una universitat com aquest», afirma el director de l'eLearn Center.

Les primeres assignatures transformades arribaran a les aules el febrer del 2019, encara que el pla s'aplicarà progressivament fins al febrer del 2023. El pla ha començat aquest semestre amb la formació dels 125 professors responsables d'assignatura implicats, que s'allargarà fins al juliol del 2019. «La formació servirà perquè el professorat conegui en profunditat el sentit dels canvis que es plantegen i per a proporcionar-los eines per a treballar en aquesta nova visió», concreta Pastor.

Aquest pla de transformació és el primer d'una sèrie de plans per a actualitzar el model d'aprenentatge de la nostra universitat i que ressituaran la UOC en la primera línia de la innovació educativa mundial. Els altres plans que s'aniran desenvolupant els pròxims semestres permetran centrar l'avaluació dels estudiants atenent les seves competències i facilitant una fotografia dinàmica de les competències de cada estudiant després de cada assignatura cursada. També s'engegarà un pla d'adequació del temps de treball de l'estudiant perquè pugui treure el màxim rendiment del seu temps d'estudi.