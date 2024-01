COMjunts, l'aplicació creada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que millora la comunicació entre les famílies amb nens amb malalties rares i els professionals de la salut, ha estat reconeguda com a millor aplicació per a pacients pels eHealth Awards 2018. Aquesta aplicació neix del projecte Junts, dedicat a superar barreres socioeducatives i a afavorir l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió de la informació i documentació adreçades a famílies de nens i nenes afectats per malalties rares.

Els líders del projecte Junts, Rosa Estopà, professora del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i director de Desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC, van recollir el guardó al Congrés eSalut, que va tenir lloc ahir, dimecres 28 d'octubre, a Madrid.

Armayones va voler destacar la col·laboració de la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) en l'elaboració i difusió de COMjunts i va explicar que des de l'eHealth Center «sempre busquem la participació activa dels pacients en el disseny de solucions que satisfacin les seves necessitats reals». El professor de la UOC va agrair el premi i va explicar que aquest reconeixement, així com el bon acolliment que està tenint l'aplicació entre les famílies, reforça «el rol que han de tenir les universitats, que no és altre que impactar positivament en la societat».

Per la seva banda, Rosa Estopà va agrair la feina feta per tot l'equip del projecte finançat per RecerCaixa i va remarcar la importància d'aquest tipus de reconeixements per a apoderar el pacient. «Volem que el llenguatge no sigui mai un obstacle, sinó tot el contrari, una eina que afavoreixi una comunicació empàtica entre professionals de la salut i pacients», va explicar.



Una aplicació pensada amb i per a les famílies

COMjunts va sorgir per a millorar la comunicació entre els professionals de la salut, les associacions, els pacients i les famílies i per a apoderar aquestes últimes en els actes comunicatius relacionats amb la malaltia dels seus fills. A partir de problemes comunicatius concrets, dona solucions científiques destinades tant als especialistes com a la població afectada.

L'aplicació, que es va presentar el mes de setembre passat, està disponible en versió web i per a dispositius Android i iOS i planteja set reptes comunicatius als quals es poden enfrontar les famílies. Per exemple, el dia en què els comuniquen que el seu fill pateix una malaltia rara, quan tenen visita mèdica, quan els donen un informe mèdic o quan han de fer una prova mèdica. Cada repte s'il·lustra amb un vídeo amb testimonis directes de famílies afectades i de professionals de la salut. A més, té un hipertext que explica com es gestiona cada situació comunicativa adequant-se a les necessitats cognitives de les famílies. També disposa d'un diccionari adreçat al pacient amb els termes més complexos i informació complementària amb consells, recursos i enllaços d'interès.

En la creació de l'aplicació han participat lingüistes del grup de recerca IULATERM de l'Institut de Lingüística Aplicada de la UPF, psicòlegs del grup de recerca PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa) de la UOC i investigadors i metges de l'Àrea de Genètica Clínica i Molecular i de la Unitat de Malalties Rares de l'Hospital Vall d'Hebron. També es va rebre l'assessorament de FEDER i de famílies de pacients.

Els eHealth Awards es van lliurar en la clausura del III Congrés eSalud, organitzat per l'Associació d'Investigadors d'eSalud AIES i l'agència de comunicació COM Salud. A més de la categoria de millor aplicació per a pacients, es van lliurar guardons a la millor aplicació per a professionals sanitaris, millor gamificació en salut, millor iniciativa en impressió 3D, millor iniciativa en BigData /intel·ligència artificial, millor iniciativa en robòtica, millor iniciativa en telemedicina, millor iniciativa en teleconsulta, millor iniciativa en historial clínic electrònic (HCE) i millor hospital digital. Fora de concurs, es van atorgar premis especials a la millor iniciativa en eSalud, a l'influencer en salut digital de l'any i al pacient digital, a més del premi #SaludsinBulos.