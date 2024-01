La revista britànica especialitzada en educació Times Higher Education (THE) acaba de presentar una nova llista de les 684 millors universitats del món en l'àmbit de la informàtica, entre les quals situa la UOC. Concretament, la classifica en la franja de les 301-400 millors del total d'institucions analitzades en el rànquing, que són 1.258 universitats d'arreu del món, al mateix nivell que situa l'Open University. Es converteix, així, en l'única universitat en línia de tot Espanya que consta en aquesta classificació.

A més de la UOC, entre les millors universitats catalanes de l'àrea de coneixement de la informàtica, segons el THE, hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya (en la franja del 126-150), seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona (251-300) i la Universitat Rovira i Virgili (301-400).

A escala estatal, de les 84 universitats que hi ha a Espanya, només n'hi ha 25 que surten en aquesta llista, i la UOC és l'única universitat en línia de tot Espanya que hi consta. En la mateixa franja de l'Oberta de Catalunya hi ha la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Múrcia, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Sevilla.

El rànquing també ha fet públiques, aquest dijous 29 de novembre, les 501 millors universitats del planeta en l'àmbit de l'enginyeria i la tecnologia.



La UOC també és l'única universitat en línia de l'Estat espanyol en la classificació general

Fa dos mesos, el 26 de setembre, la UOC debutava en el rànquing general del Times Higher Education com a única universitat en línia de l'Estat espanyol, situant-se en la dotzena posició de les 38 universitats espanyoles que consten en aquesta classificació mundial.

Aquest resultat és fruit de l'avaluació que el rànquing THE fa de les cinc àrees següents de les universitats: docència (amb un pes del 30%), recerca (30%), citacions (30%), internacionalització (7,5%) i transferència (2,5%). En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees van ser els següents: 12,8 en docència, 12,5 en recerca, 71,3 en citacions, 39,8 en internacionalització i 34,9 en transferència.

El THE és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior. De les 84 universitats que hi ha a Espanya, només van ser 38 les que sortien entre les millors institucions d'ensenyament superior del món, 9 més que l'any passat. La Universitat de Navarra era entre els llocs 251 i 300, la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) entre el 351 i el 400, i la Universitat Complutense de Madrid (UCM) entre el 401 i el 500. A més de la UOC, debutaven en aquesta classificació la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat Jaume I, la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

La llista general era encapçalada un any més per les universitats britàniques Oxford i Cambridge, en el primer i el segon lloc, respectivament. La Universitat de Stanford, l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i l'Institut de Tecnologia de Califòrnia (Caltech) ocupaven les posicions següents.