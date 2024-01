Isabel Garro, assessora de l’Alt Comissionat per a l’Agenda 2030, pensa que l’empresa té un paper fonamental en la consecució dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i que incorporar models productius respectuosos amb el planeta significa, a més, una oportunitat de negoci. Garro va participar en la jornada organitzada per la UOC i Unesco Etxea a Bilbao «Incorporar la Agenda 2030 en la estrategia de tu empresa. Claves para el desarrollo sostenible».

Quin paper té l’empresa avui dia a l’hora d’aconseguir els 17 ODS?

Els 17 ODS representen un veritable contracte social global i l’empresa hi té un paper fonamental. Estem davant d’una agenda global multinivell, multiactor i amb un clar caràcter transformador, que compromet tots els actors socials, incloent-hi el sector empresarial. El repte de l’Agenda 2030 és tan necessari com complex i requereix la implicació de tothom. L’Agenda 2030 crida les empreses a convertir-se en agents transformadors i a afegir factors mediambientals i socials als seus models productius, a més dels factors econòmics.

Les empreses tenen a l’abast contribuir a la construcció de societats més pròsperes, més justes i més equitatives per mitjà dels seus productes i serveis, per a aportar una millora de la qualitat de vida no solament dels seus clients, sinó també dels seus treballadors i proveïdors. L’Agenda 2030 es converteix en una guia per a aconseguir societats millors, i posa al centre les empreses en gairebé tots els ODS, com ara en l’ODS 8 sobre el treball decent, el 9 sobre la innovació o el 12 sobre els processos de consum i producció responsables.

A més de l’empresa, quins altres actors han de participar en la consecució d’aquests objectius?

El sector empresarial s’ha d’afegir als altres actors —administracions públiques, governs, universitats i societat civil— per a promoure les grans aliances que calen a l’hora d’afrontar els problemes globals d’avui i de demà, mitjançant solucions conjuntes. La transformació social i transversal que requereixen els 17 ODS implica una gestió de risc i una inversió no vista mai abans per a transitar cap a un model productiu més sostenible i de menys emissions.

Hi ha una correlació entre un compromís més alt en l’aplicació dels ODS a les empreses i un augment dels seus beneficis? A tots els sectors?

Per a les empreses, l’Agenda 2030 també representa una oportunitat. Es calcula que posar en pràctica els 17 ODS obrirà una oportunitat de negoci de 12 bilions de dòlars.

Penso que el sector empresarial ha identificat molt ràpidament les oportunitats que ofereix l’Agenda 2030 de creixement, d’innovació i de generació d’ocupació, entre altres aspectes. Moltes empreses ja han descomptat la necessitat de plantejar un nou model de desenvolupament econòmic que es basi en models productius respectuosos amb el planeta i amb les persones. Un exemple clar d’això són tots els aspectes relacionats amb la transició ecològica i el canvi climàtic: les empreses ja hi treballen per articular les oportunitats que s’hi comencen a entreveure.

D’aquesta manera, es van trencant molts dels mites que hi havia en relació amb el canvi climàtic i aspectes com la diversitat o la igualtat d’oportunitats. Camps que abans es veien amb recel, ara es veuen com una oportunitat de negoci per a poder continuar creixent econòmicament, alhora que es redueixen les emissions de CO 2 . Europa ja ho fa.

Quines altres oportunitats, a més de les estrictament econòmiques, origina el compromís empresarial amb la sostenibilitat del planeta?

Que una empresa s’anticipi a incorporar elements de l’Agenda 2030 als seus processos productius significa una gestió activa de riscos, fet que anticipa una resiliència del compte de resultats i, en alguns casos, una oportunitat de fer el primer pas (first mover) en noves vetes de mercat que es generen al voltant del desenvolupament inclusiu i sostenible.

Què falta perquè les empreses s’hi comprometin fermament?

L’Agenda 2030 ens porta a un escenari millor, amb una narrativa positiva en què, ajuntant forces, podem aconseguir un futur comú i pròsper. Per això mateix entenem que les empreses continuaran acollint l’Agenda 2030 i, cada vegada més, la incorporaran al nucli de les seves estratègies de negoci.

La clau de la incorporació de l’Agenda 2030 a les empreses penso que va lligada a diversos factors. D’una banda, que els ODS de l’Agenda 2030 passin a ser una condició indispensable no solament per a les grans empreses, sinó també per a les petites i mitjanes que formen les cadenes de subministrament de les grans. En segon lloc, cal que l’Agenda 2030 mobilitzi la inversió necessària per a generar un veritable moviment transformador i millorar la competitivitat de les empreses que apostin per un model de desenvolupament sostenible al món. Finalment, cal que tot això arribi acompanyat de les polítiques públiques necessàries per a incentivar tot aquest moviment i donar-hi suport.

Quins són els reptes del futur?

Els reptes ―i aquí no parlem de dècades, sinó d’un futur immediat―, com l’escalfament global, també són els moviments migratoris, la desigualtat social i econòmica, la manca d’oportunitats, etc., que constitueixen una amenaça per al futur de les empreses a mitjà termini. Les empreses han de saber que el moment per a solucionar aquests problemes és ara i que difícilment tindrem una altra oportunitat més bona per a preservar unes societats pròsperes i inclusives per a tothom.