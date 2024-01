Les aplicacions mòbils escolten les nostres converses privades?

Parlar d’un producte electrònic durant una conversa privada amb un amic o familiar. Entrar posteriorment a una aplicació mòbil i veure’l anunciat a la cronologia. Aquest cas, que s’ha produït en diverses ocasions, ha fet saltar totes les alarmes sobre el fet que algunes aplicacions mòbils ens escolten pel micròfon del telèfon amb l’objectiu de mostrar-nos publicitat segmentada. Tot i que no hi ha estudis que verifiquin aquesta pràctica, alguns usuaris ja han començat a fer experiments que ho demostren.

El professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Carles Garrigues assegura que «els mòbils poden escoltar-nos pel micròfon, poden enregistrar vídeos, fer captures de pantalla o utilitzar el GPS per a saber coses de nosaltres». Si una aplicació mòbil volgués escoltar les converses privades dels seus usuaris per tal d’oferir-los publicitat personalitzada, seria necessari executar un algorisme de reconeixement de veu. «Pel micròfon s’enregistraria tota la conversa, que posteriorment podria ser enviada als servidors de l’empresa, i després, gràcies a un reconeixement de veu, podrien identificar-se paraules clau i aquestes ser associades a productes o anunciants concrets.» Ara bé, Garrigues assegura que es tracta d’un procediment «complex», ja que encara que aquesta pràctica sigui «tècnicament possible», és «molt arriscada». «No és difícil veure si una aplicació fa un ús poc normal de la xarxa o el processador, i això podria delatar l’empresa que hi ha al darrere», explica.

No obstant això, Garrigues constata que aquest fenomen només pot tenir lloc si «l’usuari prèviament ha concedit permisos a l’aplicació per a utilitzar el micròfon». El mateix defensa el professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Miquel Peguera, que assegura que «l’escolta de converses privades per a la creació de perfils i per a la presentació de publicitat personalitzada requereix en tot cas el consentiment de la persona interessada, que hauria de tenir prèviament una informació clara i completa sobre aquest tipus de tractament de les seves dades». Tot i això, Peguera alerta que sempre seria «un tractament de dades personals molt problemàtic, ja que les escoltes també captarien la veu de tercers que ni haurien estat informats ni haurien pogut atorgar el seu consentiment».

El que és més fàcil que passi, afegeix Garrigues, és que després de fer cerques a internet com a usuaris d’un compte de Google, «apareguin anuncis relacionats amb els productes que hem cercat a l’ordinador o a qualsevol altre dispositiu en què estiguem identificats amb el mateix usuari».