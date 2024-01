Les empreses basques són capdavanteres en sostenibilitat

«Encara queda molta feina per fer»

El País Basc és la quarta comunitat de l’Estat en nombre d’empreses adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides, la iniciativa més important de responsabilitat social empresarial del món (al final de l’any passat, 66 companyies ja s’havien sumat a aquest pacte). No obstant això, tot i que és una dada molt «positiva», Txema Villate, conseller d’UNESCO Etxea, adverteix que «encara queda molta feina per fer». «Ja fa tres anys que hi som i encara no es veuen grans avenços. Cal més conscienciació per part de l’empresa», explica. «Per això, iniciatives com aquesta jornada són fonamentals per a conscienciar no solament les grans corporacions, que ho tenen més fàcil, sinó també les pimes o la societat en general», conclou.

En aquesta mateixa línia es posiciona Iñaki Garcinuño, president de CEBEK, la Confederació Empresarial de Biscaia. Garcinuño considera que, si bé hi ha sectors empresarials del País Basc que ja van implantant mesures per a adaptar l’Agenda 2030 en les seves estratègies, en altres «queda molt per fer». En tot cas, explica que al «País Basc es donen les condicions apropiades perquè puguem afrontar aquesta demanda de la societat: el nostre teixit empresarial i el nostre nivell econòmic estan preparats per a atendre aquests nous reptes, per la qual cosa soc molt optimista».

«Cada vegada hi ha més exemples que, treballant en les organitzacions aspectes d’innovació i producció i consum responsable per al desenvolupament sostenible, la mateixa organització contribueix als ODS i pot arribar a ser més competitiva i tot», completa Jon Kepa Izaguirre, director d’R+D+I i responsable de Sistemes de Gestió a A&B Laboratorios de Biotecnología, SAU. Izaguirre explica que a A&B Laboratorios van incorporar els ODS en l’estratègia empresarial el 2016, i «això ens ha permès tenir una organització proactiva, compromesa amb l’entorn, amb un creixement sostenible, competitiva i amb presència actual a més de vint països». Per això, Izaguirre anima la resta d’organitzacions a «comprovar amb el nostre exemple que la sostenibilitat i la competitivitat poden ser perfectament compatibles, i és el camí que cal seguir».

Al seu torn, Nerea Lupardo, directora de Relacions Institucionals del Grup Euskaltel, també destaca el compromís adquirit per l’operadora de telefonia a l’hora d’abordar polítiques d’empresa responsable. Lupardo considera que l’empresa és element tractor de l’ecosistema econòmic i social. «Impacta en clients, proveïdors, centres educatius i talent, fiscalitat, reputació i inversió social», explica. El Grup Euskaltel «se suma al compromís i l’arrelament territorial sota el desplegament de la seva política d’empresa responsable. El compromís amb els territoris i la proximitat són els seus valors de gestió dels intangibles i la seva inspiració en aquest model d’empresa», conclou Lupardo.