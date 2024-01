Facebook, la xarxa social més usada

L’estudi, publicat a la revista International Journal of Public Opinion Research, es basa en Facebook, que és la xarxa social més utilitzada. S’estima que el 73% de ciutadans espanyols empra aquesta xarxa social i, d’aquests, el 47% la utilitzen per a rebre notícies. No obstant això, un altre estudi, coordinat per l’investigador Seth Flaxman, també posa en relleu que només un de cada 300 clics que es fan a enllaços publicats a Facebook condueixen a articles de notícies importants i que la gran majoria porta a vídeos o fotos.

Enriquiment o empobriment de l’agenda pública?

I a què es deuen aquestes diferències entre els que usen xarxes socials per a consumir notícies i els que no ho fan? La investigadora Ana Sofía Cardenal, professora de Dret i Ciència Política de la UOC, planteja dues hipòtesis. Per una banda, pot passar que el consum d’informació per mitjà de Facebook exposi els ciutadans a punts de vista i temes més diversos. Per l’altra, també es pot donar el cas que aquestes persones empobreixin el seu repertori de temes i que acabin considerant importants problemes que interessen només el seu cercle de contactes i amics amb qui comparteixen aficions.

En altres paraules, pot passar que els temes que interessen la gent que s’informa per mitjà de Facebook siguin més superficials i no tinguin cap connexió amb els problemes públics; però també pot ser que aquests ciutadans tinguin interessos més diversos i que vulguin introduir temes nous a l’agenda pública. «Les agendes poden ajudar a expandir i enriquir temes d’interès públic i ajudar a renovar l’agenda pública», s’afirma a l’estudi.

Cardenal vol deixar clar que l’anàlisi «no pot dirimir si això enriqueix o empobreix l’agenda pública». De fet, les investigadores emplacen a fer nous estudis que analitzin més a fons si el consum de notícies en xarxes socials fa que els usuaris s’allunyin més de les preocupacions públiques o si, al contrari, ajuden a establir noves prioritats.

Els beneficis de tenir una agenda pública comuna

El fet que determinats grups de població tinguin prioritats diferents de les del conjunt de la societat pot ser, segons Cardenal, negatiu per a la presa de decisions del Govern. Les autores assenyalen en el seu estudi que preservar una agenda pública comuna és important per a la integració social, la presa de decisions col·lectiva i l’estabilitat democràtica. «Si l’agenda pública (és a dir, els problemes que preocupen la gent) es fragmenta perquè diferents grups de persones prioritzen temes diferents, el Govern ho pot tenir més difícil per a fixar uns objectius comuns i per a prendre decisions», afirma la investigadora. Però, per altra banda, la fragmentació i diversificació dels temes que interessen la gent també pot tenir aspectes positius, com ara l’expansió de l’agenda pública.

Quina repercussió pot tenir que la població s’interessi per temes més diversos? Cardenal explica que la repercussió en l’agenda pública dependrà del grau d’aprenentatge, implicació i participació dels que s’informen per Facebook. Diu que si informar-se mitjançant Facebook augmenta el coneixement de la política i la participació, és més probable que el fet de tenir un repertori més ampli i fragmentat de preocupacions contribueixi a enriquir l’agenda pública. «Si, pel contrari, informar-se per mitjà de Facebook redueix el coneixement de la política i la participació i promou interessos personals, és més probable que la fragmentació dels temes empobreixi i erosioni l’agenda pública», conclou.