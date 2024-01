Un consum obsessiu de sèries augmenta els nivells de dopamina

Estrenes el divendres i l’encadenament automàtic hi ajuden

També hi ha una bona estratègia de màrqueting: els grans llançaments sempre coincideixen en divendres. «L’objectiu de l’acció és clar: la “necessitat” de consumir tan aviat com es pugui, si pot ser aquest cap de setmana», explica Neira. De fet, gairebé sempre hi ha una sèrie que s’estrena i durant una o dues setmanes sembla que no es parla de res més. «Així, aconsegueixen uns pics extraordinaris de conversa social que els permeten tenir més popularitat dels programes, que converteixen en tendència i que criden l’atenció de noves masses de públic», detalla.

La tecnologia impulsa el binge-watching gràcies al consum multipantalla, a l’encadenament automàtic d’episodis i a la possibilitat de saltar els crèdits d’entrada i sortida. Segons Neira, l’estructura narrativa també es modela, s’eliminen els recaps (recordatoris de capítols antics) i es desenvolupen més les trames de manera horitzontal, perquè amb aquesta mena de consum es redueix l’esforç que implica el record setmanal. Les sèries de ficció, terror i suspens són les que tendeixen més a ser consumides d’una vegada. «Per la pròpia estructura narrativa faciliten la immersió-evasió de l’espectador», considera l’experta. Deixar aspectes de la història per explicar produeix força interès. «Les sèries que generen més expectació fan que la persona tendeixi a consumir més episodis seguits», explica Redolar.

Les sèries tenen més èxit que les pel·lícules; aquesta mena de format representa un avantatge en termes de temps, intensitat i recurrència en l’ús del servei. «En aquestes plataformes es miren més sèries perquè garanteixen més hores de lleure que les pel·lícules i una gratificació instantània periòdica, i es creen audiències més fidelitzades», alerta Neira.

La postmarató (post-binge), la depressió per immersió

«Aquest consum crea un lligam més fort i més empàtic entre l’espectador i els personatges que el contingut ofert setmanalment», considera Neira. Quan mirem un programa de televisió, s’activen les mateixes àrees al cervell que quan vivim una experiència real. «Els usuaris s’identifiquen amb els personatges, s’hi senten lligats emocionalment i es preocupen pels conflictes que viuen», afirma Redolar.

«Hi ha estudis que alerten sobre el detriment cognitiu i psicològic que pot provocar la immersió que genera la marató de sèries, la qual pot derivar en aïllament i en una devaluació de les experiències personals diàries», explica Neira.

Segons Redolar, alguns informes han suggerit que, després d’una marató de sèries, les persones es poden sentir exhaustes físicament i amb un estat d’ànim emocional baix. En aquesta línia, alguns usuaris afirmen que, un cop acabada la sèrie, senten un buit com a resultat d’aquest fenomen d’immersió-evasió. «Es podria assimilar en certa manera a les conseqüències conductuals del consum d’algunes substàncies d’abús», alerta Redolar. La «immersió» ajuda les persones a submergir-se en històries que els proporcionen entreteniment i les allunyen de les preocupacions diàries. De fet, tal com fa poc s’ha publicat en un article de Flayelle i col·laboradors en la revista Journal of Behavioral Addictions, «les persones que per exemple tornen a mirar una sèrie que ja han vist, ho fan per recuperar el plaer que havien sentit», explica Redolar.

En qualsevol cas, les sèries s’han convertit en una forma social de consum cultural. «La satisfacció immediata de les maratons de continguts, el potent efecte crida a nous públics i la ressonància dels continguts les ha convertides en un fenomen social», conclou Neira.