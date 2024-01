Dotar de vida virtual un triceratop en un museu o submergir-nos de ple en l'excavació en una cova de Castelldefels per treure a la llum restes d'elefants i rinoceronts datats en centenars de milers d'anys. Aquestes experiències van ser possibles gràcies a una spin-off, una empresa derivada, sorgida fa un any de l'activitat de la UOC i impulsada per Luis Villarejo, enginyer superior d'Informàtica i doctor en Processament de Llenguatge Natural. Villarejo treballava des de fa més d'una dècada en l'àmbit de tecnologia educativa quan els coneixements i experiències adquirits en realitat augmentada, virtual i mixta –les denominades tecnologies immersives– van donar lloc a Immersium Studio. Un projecte que també va ser impulsat amb el programa #SpinUOC, de suport a l’emprenedoria, que actualment té la seva convocatòria oberta.

Què és Immersium Studio?

És una spin-off de la UOC en la qual ens dediquem a generar experiències de realitat virtual i realitat augmentada, sobretot per a l'educació, la cultura i el turisme. La realitat virtual és una tecnologia que permet submergir-se en un altre context i experimentar sensacions com la del role playing.

Quins són els avantatges principals de constituir-se com a spin-off?

Ens beneficiem de la flexibilitat de proveir de serveis altres empreses amb la independència de tenir entitat pròpia, alhora que estem sota el paraigua de la UOC, la qual cosa ens suma un networking i un prestigi que són molt importants a l'hora de sortir al mercat.

Quins són els vostres projectes principals?

Són d'aprenentatge immersiu. Treballem en col·laboració amb UOC Corporate per construir experiències formatives utilitzant la realitat virtual. Traslladem les persones a contextos físics rellevants per al seu aprenentatge i desenvolupem una sèrie d'activitats que fan que adquireixin competències. També ens dediquem a aplicar aquestes tecnologies en l'àmbit cultural, com a experiències per a enriquir les visites a exposicions de museus. Per exemple, si hi ha uns llibres tancats en una vitrina, desenvolupem aplicacions per a smartphones perquè puguin interactuar amb aquests materials físics.

Què implica haver guanyat el premi al congrés internacional de tecnologies immersives?

Guanyem el premi al millor projecte d'aprenentatge immersiu de l'any en l'Immersive Learning Research Network, el congrés anual i més important d'aprenentatge immersiu, que ha celebrat aquesta edició a Londres. És un reconeixement important perquè és l'ens mundial principal de referència del nostre àmbit. Haver guanyat el millor projecte de l'any ens confirma l'aposta que hem fet amb Immersium Studio.

Què significa haver-vos incorporat al un espai d'incubació de la UOC?

És una oportunitat valuosa i rellevant perquè ens dona una visibilitat en l'entorn tecnològic i ens brinda l'oportunitat de crear networking en iniciatives que estiguin en la nostra òrbita. El contacte amb altres projectes ens permet generar sinergia per col·laborar i créixer junts.

Quina obra divulgativa recomanes per entendre la rellevància de la realitat augmentada i virtual?

Charlie Fink's Metaverse, sobre les tecnologies immersives, és a dir, la realitat augmentada, la virtual i la mixta. L'autor explica en quin estat està la recerca d'aquests tres àmbits, com estan les aplicacions i quin futur pot oferir a l'ús. És una obra densa però que val la pena de llegir perquè proporciona una idea general de com s'articulen aquestes tecnologies.

Immersium Studio compta amb finançament d'Invergy, una empresa de la UOC per a invertir en projectes del sector educatiu i de les TIC vinculats al seu ecosistema i als seus àmbits de coneixement. També compta amb el suport de la UOC –mitjançant la plataforma d'emprenedoriaHubbik– per a la cerca de cofinançament per mitjà d'ENISA, una empresa pública adscrita al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dedicada al finançament de projectes empresarials viables i innovadors de pimes per mitjà de préstecs.