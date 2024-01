La UOC incorpora una nova vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat

La creació d’aquest nou vicerectorat respon a la necessitat d’adequar la governança al nou context de la institució i donar resposta així al creixement sostingut dels darrers anys. Com a institució orientada a la formació al llarg de la vida, la UOC està «especialment posicionada per a promoure l’adaptació de persones i organitzacions davant dels canvis que redefineixen les relacions productives i el mercat de treball», explica Fitó. «La nostra activitat acadèmica ens ofereix moltes i diverses oportunitats per a explorar i promoure aquest procés de transformació en les empreses i, de retruc, en el conjunt de la societat», afegeix la nova vicerectora. Identificar aquestes oportunitats i procurar extreure’n el màxim d’impacte és un repte que entoma amb «molta il·lusió i respecte». En aquest sentit, explica que l’experiència acumulada dirigint els Estudis d’Economia i Empresa li serà fonamental per a «escurçar la primera de les prioritats, que és prendre mides a la dimensió i l’abast del projecte».

Àngels Fitó és experta en anàlisi financera, sistemes de gestió empresarial i management i e-learning. Fins ara ha compaginat la tasca de direcció acadèmica i docència amb la d’investigadora en els Estudis d’Economia i Empresa i en el grup de recerca MeL (Management & eLearning). L’objecte principal de la seva activitat de recerca s’ha centrat, d’una banda, en l’anàlisi de l’impacte dels preceptes normatius en matèria comptable i financera en els estats financers de les empreses i en l’estudi dels aspectes derivats de la implantació de sistemes de gestió empresarial i, de l’altra, en l’impacte de l’e-learning en el desenvolupament de competències professionals.

Aquest nou Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat se suma a dos vicerectorats més que té la Universitat: el de Planificació Estratègica i Recerca, que lidera la vicerectora Marta Aymerich, i el de Globalització i Cooperació, que dirigeix la vicerectora Pastora Martínez Samper.