L’any 2014, la Reial Acadèmia Espanyola va incloure el mot tuitero en el diccionari. Avui, a Espanya, hi ha sis milions d’usuaris de Twitter, dels quals el 64% són homes i el 36%, dones, segons l’estudi We Are Social del 2019. Aquesta xarxa és la cinquena més activa per als espanyols i la sisena aplicació amb més usuaris mensuals actius. El 12 de març se celebra el Dia del Tuitaire i, amb motiu d’aquesta data, l’experta Sílvia Martínez, directora del màster de Social Media: Gestió i Estratègia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), analitza el perfil dels usuaris d’aquesta xarxa: com són, per què els agrada Twitter i de què parlen.

«El perfil majoritari del l’usuari de Twitter a l’Estat espanyol es correspon amb el d’un adult jove, per sobre dels 24 anys, i encara que hi ha prou paritat de gènere, estudis recents apunten a un percentatge superior d’homes en aquesta plataforma social. Una altra característica important és l’elevada presència d’usuaris amb estudis superiors i amb un alt nivell adquisitiu», detalla Martínez. Segons l’estudi del 2018 de Media Kantar, News, Media & Influence on Twitter, on s’hi van incloure usuaris de Twitter a Espanya, dos de cada tres persones que fan servir aquesta xarxa tenen estudis superiors, i el 40% té un nivell adquisitiu per sobre de la mitjana.

Aquest és un dels aspectes més sucosos per a les marques presents a les xarxes: són marquistes, influents i tenen poder adquisitiu. «Això els converteix en un perfil molt interessant per als anunciants, que poden dirigir el seu missatge a uns compradors que tenen capacitat per a fer efectiva la compra», explica Martínez. En aquesta línia, l’estudi de Kantar Media afirma que al 73% els agrada donar la seva opinió sobre les coses que coneixen o els interessen, en comparació amb el 64% de la població en línia. A més, el 64% assenyala que els seus amics i familiars els demanen consells de compra, enfront del 46% de la població en línia. I el 57% dels usuaris de Twitter està disposat a pagar més per productes i serveis de més qualitat que la població en línia.