La solució: un acord internacional

Per regular les plataformes digitals cal un acord internacional, tal com va proposar Judith Carreras, consellera a l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball (OIT) Espanya, en la jornada organitzada per la UOC El futur del treball i les plataformes digitals d’ocupació, oportunitat o precarietat? «Hi ha moltes realitats diferents dins de l’economia de les plataformes», explica Carreras; «no és el mateix una plataforma de crowdworking, en la qual els treballadors fan un servei per a un client que és en qualsevol país del món, que empreses com Uber o Cabify, que fan de mitjanceres entre el client i el treballador per fer un servei que es duu a terme físicament en un mateix lloc». Malgrat això, tots dos models plantegen reptes semblants, per exemple, en termes de responsabilitat fiscal i laboral.

Carreras posa com a exemple el Conveni de Treball Marítim, aprovat per l’OIT, que estableix un marc internacional per a tots els treballadors de la marina mercant. Per a la consellera de l’OIT, en el cas de les plataformes digitals, també s’ha d’arribar a un acord legalment vinculant entre els 187 països membres, les empreses i els representants dels treballadors. «És el moment de plantejar-se quin és el futur del treball que volem», diu. Perquè és evident que les plataformes creixen i ho continuaran fent a mesura que es digitalitzen les empreses. Carreras explica que a l’Estat espanyol prop del 3% de la població treballa en aquest tipus d’empreses, un percentatge una mica inferior que a Europa, «i amb el teixit productiu d’Espanya cal esperar que, en poc temps, moltes companyies tradicionals s’integrin en el que s’ha anomenat economia de plataformes». D’aquí ve la importància d’una regulació internacional no solament de les condicions fiscals de les companyies, sinó també de les condicions salarials i contractuals dels treballadors, per tal de vetllar per la seva protecció social i la seva salut laboral.