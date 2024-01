Marina Garcés dirigirà un màster de filosofia a la UOC

Garcés exposa que la filosofia viu un moment de canvi: «Està passant d’un cert descrèdit cultural, social i acadèmic a una revifalla, tant en l’àmbit acadèmic com en l’espai públic». I atribueix aquest fet al context de «crisi de civilització», en què «les preguntes fonamentals que ens permeten situar-nos en aquest món tan incert i tan fosc d’horitzons són necessàries».

Per a l’experta, la filosofia és l’eina que també combat la postveritat i les notícies falses o fake news. Els rumors, la manipulació, la mentida i la propaganda esdevenen una «qüestió clau» per a una disciplina que es pregunta per la veritat de manera constant. Garcés alerta que, més enllà de la dimensió comunicativa de les notícies falses, hi ha un aspecte més polític: «No és que ens colin mentides, només; és que “comprem” les idees i les posicions que ens convenen més i el que importa menys és si són veritat o són mentida», alerta.

Els estudiants que cursin el màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis seran capaços d’explorar i afrontar els grans reptes del món contemporani: els desenvolupaments tecnocientífics (robòtica, digitalització, intel·ligència artificial...), els reptes ambientals i ecològics (canvi climàtic, escassetat de recursos...) o els reptes sociopolítics (la legitimitat dels sistemes i les institucions polítics, els feminismes, les migracions...) des d’una aproximació aplicada. D’aquesta manera, disposaran de les eines conceptuals i tècniques pròpies del pensament filosòfic crític, per a poder aprofundir en l’anàlisi i l’exploració dels reptes socials, ambientals i polítics del món. A més, disposaran d’un equip interdisciplinari de professors.

Marina Garcés és doctora en Filosofia i actualment professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC. També és membre del claustre acadèmic del Programa d’Estudis Independents del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i directora de l’Aula Oberta de l’Institut d’Humanitats del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Ha rebut el premi Ciutat de Barcelona d’assaig 2018 amb el llibre Nova il·lustració radical (Anagrama, 2017) i els darrers anys ha publicat obres com Un món comú (2013), Filosofía inacabada (2015), Fora de classe (2016) o Ciutat Princesa (2018), la més recent. És autora de nombrosos llibres i articles sobre filosofia contemporània.