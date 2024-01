El keeper test provoca riscos psicosocials entre els treballadors

La cultura empresarial de Netflix se cita sovint com un exemple de transparència i sinceritat. Però fa uns mesos, un reportatge del Wall Street Journal informava de com era realment treballar per a la popular plataforma de sèries i pel·lícules a la carta. Amb una política d’empresa que defensa «la cultura de l’alt rendiment», la companyia fa ús del que es coneix com a keeper test (test de manteniment), que consisteix a demanar als treballadors que assenyalin quins companys haurien de ser acomiadats. Com si es tractés d’una mena de reality show a l’estil de Gran Hermano, els treballadors es veuen obligats constantment a competir entre ells. Ara bé, és legal aquesta pràctica?

Pere Vidal, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, explica que aquesta estratègia «no està regulada en la normativa laboral». «Actualment, les empreses porten a terme avaluacions de l’acompliment laboral, anomenades 360°, en les quals els companys de feina s’avaluen els uns als altres, però sense arribar mai a decidir o proposar acomiadaments de terceres persones», assegura l’expert en dret laboral.

Vidal alerta que, encara que «no sigui il·legal», aquest instrument pot afectar el bon clima laboral de la companyia. «Pot generar riscos psicosocials entre els treballadors com, per exemple, ansietat per haver d’assenyalar un company o malestar constant en saber que algú de la plantilla en algun moment et pot proposar com a company que ha d’abandonar la companyia», raona el professor. Coincideix amb ell Gina Aran, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, que assegura que «el fet que es promogui assenyalar companys genera por, recel i una competitivitat insana».

Però això no és tot: si un treballador de la companyia es nega a fer el keeper test, també és acomiadat. Segons l’informe del diari nord-americà, després d’una expulsió, el pas següent és comunicar a la resta de la plantilla, per mitjà d’un correu electrònic, les raons per les quals aquella persona ja no és necessària per a l’empresa. Els acomiadaments també poden tenir lloc en persona, cosa que provoca situacions d’humiliació i tensió per a la resta dels treballadors. «Quan l’acomiadament té lloc fora de l’esfera privada del treballador ens trobem davant d’una vulneració del dret a l’honor i a la protecció de dades de l’empleat», alerta Vidal. Les persones afectades poden denunciar aquestes situacions davant de la jurisdicció social o la Inspecció de Treball.