Open Evidence lidera, amb la LSE i BDI Research, un estudi sobre l'impacte de la qualitat dual dels productes alimentaris en els consumidors

La lliure circulació de mercaderies és una de les llibertats fonamentals del mercat únic europeu. Aquesta circulació no implica necessàriament que tots els productes hagin de ser idèntics arreu d’Europa. Actualment hi ha empreses que fan servir diferents receptes, formulacions i estàndards per a productes que es venen en diferents països amb la mateixa marca comercial i amb un envàs igual o molt semblant. Un consorci format per la London School of Economics (LSE) , l'spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Open Evidence i BDI Research (Block de Ideas), finançat per la Comissió Europea, investigarà l’impacte de la qualitat dual dels productes alimentaris en els consumidors.

Mentre que els consumidors tenen la llibertat de comprar el que vulguin, els operadors comercials també poden comercialitzar i vendre productes amb diferents composicions o característiques, sempre que respectin plenament la legislació de la Unió Europea (sigui en matèria de seguretat, etiquetatge o qualsevol altra legislació horitzontal). En els últims tres anys, alguns estudis fets en diferents estats membres han demostrat que hi ha productes alimentaris que presenten diferents valors nutricionals, ingredients, mida, pes i altres característiques segons el mercat en què es venen.

La diferenciació de productes pot ser legítima i fins i tot ben acceptada quan s’adapta a les preferències dels consumidors locals. Per exemple, per a les empreses d’aliments i begudes, una «qualitat constant» no significa necessàriament elaborar productes idèntics en totes les zones geogràfiques. De fet, és freqüent que els operadors d’empreses alimentàries adaptin els seus productes a les preferències dels consumidors locals i a altres condicions. En particular, es fan optimitzacions sensorials per a adequar-se als hàbits alimentaris, que poden ser molt diferents segons la regió. A més, hi pot haver diferències objectives en l’aprovisionament, a causa de la disponibilitat geogràfica o estacional de les matèries primeres. Tanmateix, aquestes pràctiques no sempre respecten la legislació, i algunes empreses alimentàries han estat acusades de vendre productes de menys qualitat als països de l’Europa de l’Est.

En aquest context, hi ha una gran necessitat d’entendre més bé les implicacions econòmiques i per al consumidor de les pràctiques que diferencien la composició de productes alimentaris de la mateixa marca. Les proves comparatives que s’han dut a terme en diversos estats membres han confirmat les diferències de qualitat d’alguns productes alimentaris en el mercat intern en comparació de productes elaborats pel mateix fabricant que es venen amb la mateixa marca comercial però en altres estats membres. Després d’aquestes proves, el tema de la qualitat dual en els productes alimentaris s’ha convertit en una de les prioritats de la Comissió.

L’estudi Anàlisi empírica sobre l’impacte de la qualitat dual dels productes alimentaris en els consumidors investigarà com les decisions de compra es veuen afectades pel fet que el mateix fabricant ofereix productes alimentaris de marca aparentment idèntica en una altra zona del mercat únic amb una composició diferent (és a dir, qualitat dual). «El projecte té com a objectiu ampliar el coneixement sobre aquestes pràctiques comercials», explica George Gaskell, assessor especial del director de la London School of Economics and Political Science (LSE) i director científic del projecte.

Al llarg dels catorze mesos que durarà l’estudi, el consorci recopilarà dades de sis països — Espanya, Hongria, Alemanya, Lituània, Finlàndia i Romania — mitjançant experiments en línia i al laboratori. «En conjunt, les dades recopilades ens permetran identificar els factors clau que afecten les preferències dels consumidors quan hi ha problemes de qualitat dual», indica Cristiano Codagnone, cofundador de l’'spin-off' de la UOC Open Evidence i professor col·laborador de la UOC, que dirigirà el projecte.

Les dades aclariran si les preferències dels consumidors canvien quan es modifiquen les característiques d’una mateixa marca. A més, les dades recopilades permetran analitzar de quina manera les característiques dels consumidors afecten les seves preferències (i la seva predisposició a pagar) quan hi ha diferents versions de la mateixa marca. Així mateix, les dades de l’estudi haurien d’ajudar a entendre fins a quin punt les preferències dels consumidors per diferents conjunts de característiques es veuen modificades davant de productes alimentaris amb marca comercial i sense marca.

Per tal de seleccionar els productes o les marques més adequats en cada un dels sis estats membres on es faran els experiments, es duran a terme dues activitats: un grup de discussió en cada un dels països en què es faran els experiments i una enquesta en línia integrada per dades d’estudis de mercat, per tal d’identificar els productes que caldrà analitzar en la fase experimental. «A més, els resultats dels grups de discussió proporcionaran informació addicional detallada per a ajustar encara més la manera de tractar els objectius de l’estudi», assenyala Rosa Dalet, directora general de BDI Research i cap d’activitats del projecte.