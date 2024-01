El llenguatge dona la felicitat

«La parla serveix per a expressar la nostra experiència de vida, les paraules que fem servir donen forma al que pensem, sentim i al contingut del que vivim», explica Francesc Núñez, sociòleg i professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC. «Els humans tenen l’habilitat de poder compartir les emocions per mitjà del llenguatge i experimentar-ne una gran diversitat», afegeix Creus. Un estudi de la Universitat de Califòrnia a Berkeley assegura que hi ha 27 categories emocionals, lluny de les 6-8 que diferents escoles de la psicologia fins ara havien afirmat que hi havia. «Actualment es parla de moltes emocions, perquè aquesta combinació és la interpretació que fa el cervell del que és el sentiment. Tanmateix, hi ha múltiples factors que hi intervenen, no solament la part de la resposta, sinó també la part social i del context cultural, i aquí les combinacions són molt variades», afirma Diego Redolar, neurocientífic i professor de Salut de la UOC.