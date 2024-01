Els algoritmes permeten predir crims i rehabilitar conductes violentes

Predir els delictes per mitjà de la intel·ligència artificial

«Precisament, mitjançant l’anàlisi de tot tipus de dades gràcies a les dades massives i a la intel·ligència artificial, s’ha trobat una manera d’avançar en la prevenció de la ciberdelinqüència», explica Tamarit. Des del segle xix, s’ha intentat crear mapes per a entendre quan i on es desenvolupen els crims. Avui, aquests mapes els creen ordinadors que, gràcies a la tecnologia, creuen informacions que permeten tenir més control sobre la prevenció de la delinqüència.

«Aquestes eines de predicció policial (predictive policing) es basen en l’anàlisi de patrons de comportament delictiu i en la creació d’algoritmes per a trobar llocs de risc de cara a seleccionar recursos de control policial», explica Tamarit. Amb aquest tipus d’informació, els departaments de policia, per exemple, poden posar agents en diferents «punts calents» de la ciutat preveient i calculant el risc que un tipus de delicte sigui susceptible d’ocórrer en les hores següents. Es tenen en compte informacions diverses com ara la proximitat a una zona de bars o a una estació d’autobusos, el temps o les fases lunars, per exemple. Actualment, el Departament de Policia de Los Angeles, que usa un d’aquests programaris, experimenta una caiguda del 20% en els crims any rere any i, per primera vegada, una divisió policial va experimentar un dia sense crims, segons dades de l’empresa subministradora d’aquesta tecnologia, PredPol. Des del seu desplegament, a Plainfield, Nova Jersey, s’ha experimentat una reducció del 54% dels robatoris i del 69% dels robatoris de vehicles.

«L’aplicació de logaritmes de predicció a partir d’un conjunt de dades i de la identificació de patrons i probabilitats és molt útil per a la criminologia», afirma Tamarit. També hi ha instruments utilitzats als Estats Units per a avaluar el risc de reincidència de delinqüents, de cara a adoptar decisions com ara concedir la llibertat condicional, seleccionar condemnats per a determinats programes de tractament o adoptar controls que permetin reduir el risc de reincidència. «L’ús d’aquestes eines planteja dilemes ètics i problemes jurídics, a més d’obligar a estudiar la seva base tecnològica i criminològica», alerta Tamarit.