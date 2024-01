La Reina Roja: la revolució educativa en deu capítols

Campus universitaris itinerants, continguts pactats en assemblea, assignatures proposades per l’empresa privada... L’ensenyament està en plena revolució: l’educació tal com l’hem conegut fins ara no existirà d’aquí a uns quants anys. El projecte La Reina Roja de l’eLearn Center de la UOC analitza a partir del dimecres 3 d’abril quines són les tendències educatives més innovadores de cap a cap del món.

La Reina Roja és un projecte audiovisual de deu capítols que portarà els espectadors mes a mes a un viatge en el qual visitaran les institucions (universitats, col·legis, centres de formació, etc.) que estan trencant barreres no solament metodològiques, sinó també conceptuals, geogràfiques, lingüístiques... Com la Universitat Minerva (San Francisco), els alumnes de la qual canvien de país cada semestre, o la Universitat Western Governors (Utah), una universitat en línia en què els estudiants es poden matricular cada mes i gestionar el temps del qual disposen, i que té com a lema «Com més ràpid aprens, més estalvies».

A Espanya es donaran a conèixer experiències com la del Centre de Formació Padre Piquer a Madrid o la de l’escola Sadako a Barcelona, tots dos integrats a la xarxa Ashoka, una iniciativa que acredita les institucions que formen alumnes com a «agents del canvi». El capítol basat en el Centre de Formació Padre Piquer explicarà com conviuen 1.100 alumnes de 35 nacionalitats, llengües i religions diferents, en el qual se segueix un mètode basat en l’aprenentatge col·laboratiu que és un exemple d’èxit en la lluita contra l’abandonament escolar. El treball en equip també és un senyal d’identitat de l’escola Sadako, un centre que potencia la presa de decisions en assemblea.