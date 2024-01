La UOC, nou membre col·laborador del MIT

L'Abdul Latif Jameel World Education LAB (J-WEL) del MIT té l'objectiu de promoure l'excel·lència i la transformació en l'ensenyament a escala mundial. Com a incubadora per al canvi en l'ensenyament al MIT i arreu del món, el J-WEL proporciona una plataforma que involucra educadors, tecnòlegs, responsables polítics i líders socials en l'abordatge de les oportunitats globals d'educació mitjançant col·laboracions en línia i en persona, tallers i compartició d'informació sobre esdeveniments.

Per a les vicerectores de la UOC i per a Buyreu, participar en la J-WEL Week ha representat l'oportunitat de mantenir un «diàleg viu i ric» al voltant dels reptes de l'ensenyament amb els diferents actors implicats. Formar part d'aquesta comunitat, precisament en l'àmbit que fa referència a l'aprenentatge al llarg de la vida (workforce learning collaborative), «ens permet intercanviar coneixement amb altres membres, universitats, empreses i organitzacions de tota mena i, alhora, ens obre la possibilitat de participar en noves iniciatives al voltant del gran repte que implica mantenir l'ocupabilitat dels treballadors en un entorn laboral de perfils competencials tan canviants», explica Fitó.

Aymerich afegeix que «la missió d'aquest àmbit del J-WEL consisteix a proporcionar idees i eines basades en la recerca que ajudin tant les persones com les organitzacions a desenvolupar les habilitats que necessiten per a prosperar en la societat». En aquesta ocasió, el debat s'ha centrat en l'impacte, actual i futur, que les tecnologies digitals tenen sobre el mercat de treball i les necessitats formatives que se'n deriven. Per a Fitó, que va presentar en aquest marc el projecte Key Work, que lidera ella mateixa i que es vol treballar amb el MIT, «la novetat d'aquest escenari és que es dibuixen noves fórmules sobre com aquestes tecnologies poden transformar els processos d'aprenentatge». Processos que han de conduir cap a una «educació escalable i, per tant, digital, més flexible, immersiva, personalitzable i col·laborativa», conclou.

Per la seva banda, Buyreu explica que la col·laboració amb el MIT «i el seu ecosistema ens ajudarà a transformar el nostre portafolis de formació, a oferir el millor servei d'orientació i assessorament professional a les persones i a les empreses i a fer valer les competències assolides mitjançant un sistema fiable de credencials i certificacions professionals». Ara, conclou, un dels reptes més grans «és fer aquest camí de manera sostenible a partir del nostre nivell de capacitat i maduresa actual».

Precisament fa mig any, va ser el rector de la UOC, Josep A. Planell, qui va participar en aquesta trobada d’experts al MIT. Planell va parlar sobre com es pot millorar l'ensenyament perquè els alumnes es transformin en aprenents de veritat. La ponència, titulada «D'universitats a distància a universitats sense distàncies», tenia l'objectiu de promoure l'excel·lència i la transformació de l’ensenyament. En aquest sentit, el MIT és una institució capdavantera que treballa per a apoderar els seus estudiants i enfocar-los a la resolució de problemes, i per a reformular els sistemes d’aprenentatge i ensenyament. Per la seva banda, la UOC hi va ser convidada com a referent mundial de l’ensenyament en línia i també de la recerca en aquest àmbit per mitjà de l'eLearn Center.