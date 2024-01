L’impacte dels estereotips

Tant les dones com els homes són igualment capaços de dedicar-se a qualsevol d’aquestes carreres. La diferència la marquen els estereotips arrelats en la societat respecte a les aptituds i les competències de cada gènere, com per exemple que les dones tenen més bones habilitats comunicatives i que els homes són millors en l’abstracció i el càlcul. Això fa que moltes noies no se sentin aptes per a portar a terme una carrera en professions relacionades amb el càlcul i la tecnologia.

«Els i les estudiants necessiten tenir un rol congruent amb el model sexual de la societat, un model que també es pot traslladar a les competències i les habilitats. Per als nois és congruent el fet d’estudiar carreres cientificotècniques, però per a les noies no», declara María del Carmen Gallego, investigadora del grup de recerca GenTIC de l’IN3 de la UOC.

Un dels factors que perpetuen els estereotips de gènere entre els nens i les nenes són els mateixos professors i professores. «Hi ha estudis que mostren que hi ha una actitud diferent del professorat davant dels nens i les nenes. El professorat que té aquestes creences tendeix a incentivar els nois perquè aprenguin més ciència que les noies, potser de manera inconscient. Això contribueix a fer que hi hagi professions tan esbiaixades», assenyala Gallego. Els estereotips no solament repercuteixen en la motivació, sinó també en la percepció que les noies tenen de les seves pròpies capacitats i en els resultats que finalment obtenen. «Encara no hi ha una consciència de la importància dels estereotips en el fet que els nens i les nenes acabin triant uns estudis o uns altres», afegeix Gallego.