La UOC ensenya als infants a programar per mitjà del joc

És possible que els infants aprenguin a programar els seus propis jocs, històries i animacions i que ho facin de manera lúdica i senzilla? Aquesta és la premissa amb la qual neix l’Scratch, un llenguatge de programació creat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que s’adreça a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Amb motiu de l’Scratch Day, una iniciativa d’abast mundial que té lloc aquest dissabte 11 de maig, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitza tallers i activitats en família a les seus de Manresa, Reus, Salt, Terrassa i Tortosa. La Universitat també farà tallers de Scratch a les seus de Lleida i Sevilla el dissabte 18 de maig.

Al llarg del matí, un equip de professors voluntaris d’informàtica del grup Inventa de la UOC acostaran l’entorn de programació Scratch als infants a partir de jocs i reptes que les famílies participants hauran de resoldre amb l’ajuda de les Scratch Cards. Per als experts, aquest llenguatge de programació té diversos beneficis per als nens i les nenes:

Desenvolupa el pensament lògic : l’infant és capaç de descompondre un problema en petites parts, cosa que l’obliga a fer un seguiment seqüencial per a trobar la solució.

Fomenta la creativitat : els nens i els joves han d’imaginar històries i crear jocs.

Millora la comprensió : els infants poden comprovar de primera mà com l’ordinador executa les seves ordres.

Facilita el pensament sistèmic : la programació permet a les nenes i els nens entendre com funciona un sistema i com se’n relacionen les parts.

Millora el rendiment escolar: els infants aprenen programació, conceptes matemàtics, alguns mots en anglès, etc.

Segons l’enginyera informàtica Adriana Ornellas, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i membre del grup de la mateixa universitat, «l’activitat intel·lectual associada a la programació ensenya a pensar de manera abstracta, lògica i estructurada». I afegeix: «Eines com l’Scratch potencien l’aprenentatge per indagació, per investigació i per resolució de problemes».

Per la seva banda, Carlos Casado, director del màster universitari d’Aplicacions Multimèdia: Disseny i Desenvolupament de Smartcontent de la UOC, diu que la programació ajuda les nenes i els nens «a pensar i a resoldre problemes», perquè «en treballen la comprensió, n’analitzen les possibles solucions i els divideixen en problemes més petits per poder-los resoldre més fàcilment». A més, si des de ben petits els infantses familiaritzen amb la programació, s’ajuda a trencar el mite que «la tecnologia és cosa d’homes», conclou Casado.

Les famílies que participin en els tallers de la UOC també podran veure algunes de les aplicacions de l’Scratch amb Arduino o Lego. Només cal que duguin un portàtil amb sistema operatiu Windows o iOS i que s’inscriguin prèviament al web de l’activitat.