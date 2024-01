Com acompanyen les víctimes de violència de gènere?

Una vegada fet el diagnòstic de la situació personal i familiar de la víctima per part dels serveis jurídics, psicològics i de treball social, s'elabora un pla d'intervenció en el qual participen els tècnics d'integració social. «Acompanyem les víctimes en l'àrea laboral per mitjà d'un procés d'inserció laboral, en l'àrea personal per mitjà del treball de l'autoestima i les habilitats personals, i en l'àrea relacional i comunitària, posant l'accent en les relacions interpersonals i en la integració en l'entorn social, ja que durant el període en què han patit violència són excloses del seu entorn», explica la professora d'FP de Jesuïtes Educació i la UOC.

Per a Delgado, convé començar plantejant a aquestes dones projectes i objectius fàcilment assolibles, «ja que la intervenció és més eficaç si es comença amb èxits que no amb fracassos». «No s'ha de perdre de vista que les dones no només han d'intervenir en la definició de la seva situació i en el procés de canvi, sinó que també han d'assimilar-los per sentir-se capacitades per a reorganitzar la seva vida», explica l'experta. «L'acompanyament respectant els seus ritmes i necessitats és molt important perquè la recuperació sigui positiva», conclou l'especialista.

Les dones víctimes de violència de gènere no són l'únic col·lectiu amb què treballen els integradors socials. Persones migrants, amb diversitat funcional, sense llar o amb problemes de salut mental són uns altres dels grups vulnerables als quals ajuden.