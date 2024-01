La UOC encapçala la llista d'universitats en línia en recerca

D'aquests deu indicadors de rendiment alt, dos són de l'àmbit de la recerca, cosa que posiciona la UOC com la millor universitat en línia en aquesta categoria. Concretament té semàfors verds en publicacions interdisciplinàries i postdoctorats. En la resta dels indicadors de recerca la UOC obté un rendiment mitjà. Aquesta fita reflecteix l'aposta de la Universitat per la recerca, que duen a terme més de 400 investigadors, 46 grups de recerca, 3 centres de recerca i 1 escola de doctorat.

Segons aquest rànquing, la UOC obté tres altres indicadors de rendiment alt en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge. Concretament, té semàfors verds en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster.

La UOC també aconsegueix dos indicadors de rendiment alt en transferència de coneixement: en ingressos per llicències i en ingressos per formació contínua, i obté indicador de rendiment mitjà pel que fa a la xifra d'empreses derivades (spin-offs). Aquests resultats reflecteixen el treball que ha fet la Universitat els darrers anys per aconseguir lligams més estrets de col·laboració amb les empreses, amb altres universitats i amb entitats d'R+I, d'acord amb el tercer objectiu que ha d'assolir tota universitat: la transferència de coneixement i de tecnologia al seu entorn.

Quant a l'orientació internacional, la UOC rep dos indicadors de rendiment alt: en titulacions de màster impartides en un idioma estranger i en professorat estranger. També obté dos indicadors de rendiment mitjà en titulacions de grau impartides en un idioma estranger i en publicacions internacionals.

El Ranking CYD analitza així mateix la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En el cas de la UOC, aconsegueix un indicador de rendiment alt en publicacions regionals i dos de rendiment mitjà en fons d'investigació regionals i publicacions amb empreses de la regió.

L'estudi també conclou que la comunitat autònoma amb més indicadors de rendiment alt és Catalunya, que engloba sis de les deu millors universitats de l'Estat. Encapçala la llista la Universitat Autònoma de Barcelona.



La UOC vetlla perquè els rànquings tinguin en compte les especificitats de les universitats virtuals

La UOC contribueix a la millora de la presència de les universitats en línia en els rànquings amb el projecte CODUR, un projecte europeu liderat per la UOC que ha permès establir criteris de qualitat i crear pautes i mètriques per a integrar aquests indicadors en els rànquings mitjançant una dimensió específica per a les universitats en línia.



Sisena edició del Ranking CYD

Aquest estudi té com a objectiu aportar més transparència sobre la universitat espanyola des d'un enfocament multidimensional. Arriba a la cinquena edició amb la publicació de resultats de 23 àmbits de coneixement i de 2.522 titulacions de 73 universitats, que representen el 90% de les 81 universitats de l'Estat que imparteixen graus. D'aquest total, 48 són públiques i 25 són privades.

La Fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament) neix l'any 2002 com una iniciativa empresarial convençuda de la importància de les universitats per al desenvolupament econòmic i social del país. El seu objectiu és analitzar i promoure la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament, impulsar el caràcter emprenedor de la societat i ampliar els vincles entre la universitat i l'empresa.