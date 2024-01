Si estàs estudiant selectivitat, apaga el mòbil

Objectiu: zero interferències

«Molts estudiants senten que estudiar és cansat i avorrit», completa Amalia Gordóvil , professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i doctora en psicologia, «i la primera solució moltes vegades és mirar el mòbil». Un m’agrada en una foto d’Instagram, el xiulet d’entrada d’un WhatsApp, l’avís d’una actualització del youtuber preferit…: la reacció davant de qualsevol notificació «és automàtica», alerta la professora, i adverteix de la importància de fomentar l’«atenció sostinguda» a l’hora de retenir informació, és a dir, la capacitat d’atendre un estímul o activitat durant un període de temps llarg, que és la necessària en estudiar.

Per contra, l’atenció selectiva, la que és capaç d’atendre un estímul o activitat en concret en presència d’altres estímuls distractors, no és tan eficaç per a comprendre i memoritzar continguts. Per això recomana evitar qualsevol interferència abans de posar-se a estudiar. «I això val tant per a les persones que estudien al menjador de casa i han de bregar amb pares i germans que passen per allà com per als qui tenen el mòbil al costat», explica.

Les aplicacions que, al seu torn, en bloquegen d’altres (Facebook, Instagram, WhatsApp...) tampoc no asseguren la concentració al 100%, adverteix Ubieto. Els mòbils presten molts serveis addicionals, però «la concentració dependrà de nosaltres, no d’una màquina», conclou. «Hi ha qui decideix deixar el mòbil a casa i anar a la biblioteca a estudiar i qui opta per aquest tipus d’aplicacions. El que importa és complir el que un es proposa, i, si es bloquegen aplicacions que puguin distreure’ns, mantenir aquesta decisió», completa Gordóvil, que també és psicòloga del centre GRAT.

Un altre tipus d’aplicacions dissenyades específicament per a l’alumne, com les que l’ajuden a planificar el dia, a dividir el temps de treball i a estar concentrat comptabilitzant els temps d’estudi i descans, només seran útils «si l’estudiant compleix de veritat i no es deixa portar per altres distraccions», explica la professora.