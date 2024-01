Compartir vídeos o imatges sexuals pot ser delicte

L'any 2017, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de l'Interior, hi va haver 4.912 persones investigades i detingudes per ciberdelictes a Espanya. El delicte més comú és el frau informàtic, amb gairebé 2.000 investigats (1.997), seguit per les amenaces i les coaccions (1.189) i els delictes sexuals (772). Les comunitats on hi ha més persones investigades i detingudes per ciberdelictes són Andalusia, la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid; Catalunya se situa en la setena posició del rànquing.

«El frau és el tipus de delicte més freqüent també en l'àmbit físic, però en el ciberespai els infractors aprofiten les oportunitats que els ofereix internet», afirma Antònia Linde, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. El mateix succeeix en l’àmbit dels delictes contra la intimitat, Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la UOC, afirma que la majoria de casos es donen per la difusió d’imatges a xarxes socials i plataformes sense consentiment, com és el cas de la treballadora d’Iveco. “Algú que obtingui una imatge d'una altra persona que pugui afectar greument a la seva intimitat, encara que tingui el seu consentiment, si és revelada i se'n fa difusió no autoritzada, es considera un ciberdelicte contra la intimitat”, explica Tamarit. Segons dades del Ministeri, l’any 2017 el 72% dels investigats i detinguts per ciberdelictes contra l’honor van ser homes on l’edat més prevalent era la franja dels individus de 26 als 40 anys, seguida per la dels 40 a 51 anys.

L’expert alerta, que aquells que redifonen aquest contingut hauran d'assumir les conseqüències de les seves accions, perquè revelen o ofereixen a tercers imatges que ajuden a donar més audiència, i per tant, és una conducta que pot tenir resposta penal.