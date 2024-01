L'ús d'eines de salut digital a les consultes d'atenció primària augmenta a Europa

Actituds entre el personal sanitari

Les enquestes fetes als professionals sanitaris també han permès avaluar la percepció que tenen sobre l'impacte d'aquests recursos de salut digital en la seva pràctica clínica i les barreres que encara queden per superar perquè s'implantin. Els resultats indiquen que la majoria dels metges enquestats, que en aquest cas correspon al 36%, es mostren «realistes» davant la irrupció d'aquestes tecnologies. És a dir, consideren igual d'important l'impacte que les barreres. El segueixen un 27% de professionals que es mostren «entusiastes», per als quals les barreres són menys importants; un 23% d'«indiferents», els quals no mostren preocupació ni per l'impacte ni per les barreres; i un 14% de «reticents», per als quals les barreres superen els impactes.

Sobre aquesta anàlisi de la percepció dels professionals sanitaris, els investigadors destaquen que, en comparació de l'estudi desenvolupat el 2013, la xifra de metges que es mostren «indiferents» davant la introducció dels recursos de salut digital ha disminuït d'un 33% a un 23%. Paral·lelament, el nombre de professionals «entusiastes» ha crescut del 13% al 27%. Aquestes xifres suggereixen que com més va més metges d'atenció primària se senten «més positius envers els impulsors i menys negatius envers les barreres» que comporten aquestes noves tecnologies.

En aquest sentit, l'estudi conclou que hi ha una gamma àmplia de factors que poden impulsar o dificultar l'adopció d'aquests recursos en la pràctica clínica. Entre aquests factors destaquen els individuals (capacitat dels professionals per a treballar amb tecnologies de salut digital, la pròpia percepció d'aquests recursos, motivacions i incentius per a fer-los servir en la rutina de treball, entre altres) i els estructurals (disponibilitat de pressupost de les organitzacions, sistema de suport i polítiques de suport).

«L'enquesta també mostra que, si bé és cert que els professionals sanitaris són conscients de l'impacte beneficiós que aquestes eines digitals poden tenir sobre la seva pràctica, també hi continua havent cert escepticisme a causa de la distància entre les expectatives i la realitat. Aquest tipus d'estudis pot facilitar la millora en el disseny, la planificació i l'avaluació de polítiques digitals en els sistemes de salut. I aquesta no és necessàriament una mala notícia, ja que a partir d'aquests resultats podem estudiar com podem millorar la implantació dels recursos d'e-health», afegeix Lupiáñez. «S'ha de tenir en compte que qualsevol canvi tecnològic implica un canvi en la manera de treballar. Per tant, aquestes dades ens indiquen que, més enllà d'implantar canvis tecnològics, també cal promoure polítiques de suport i formació perquè els professionals sanitaris puguin integrar amb èxit aquests recursos en la pràctica clínica», reflexiona el director d'Open Evidence.