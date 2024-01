Un total de 42.636 estudiants i 2.389 professors de primària i secundària de 545 escoles de tota Europa participen en les proves pilot del projecte europeu CRISS. Pel que fa a l’Estat espanyol, 264 escoles s’hi han sumat a aquesta iniciativa. El projecte té per objectiu contribuir al desenvolupament, l'avaluació i la certificació de la competència digital en totes les escoles europees. Per a tirar endavant la iniciativa, s'ha creat el consorci CRISS, format per 15 institucions, de les quals 5 són espanyoles: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas (MyDocumenta); la Societat Andalusa per al Desenvolupament de les Telecomunicacions (Sandetel), de la Junta d'Andalusia; el Govern de Navarra, i l'Escola Pia de Catalunya.

El 2013, la Comissió Europea va declarar la competència digital una de les 8 competències clau que qualsevol jove ha de desenvolupar abans d'acabar l'ensenyament obligatori, per a ajudar així a incorporar-se al mercat laboral sense risc d'exclusió. Actualment, la majoria d'institucions educatives necessita una metodologia integradora i innovadora que sigui un referent i que proposi criteris i indicadors que facilitin l'avaluació i l'acreditació de la competència digital de l'alumnat. «El projecte CRISS, després de desenvolupar un marc conceptual basat en el marc europeu DigComp i en una metodologia d'avaluació per competències, ofereix un ecosistema educatiu innovador, el qual ajuda a integrar la competència digital al currículum escolar i a avaluar-la de manera interdisciplinària», explica Lourdes Guàrdia, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

La iniciativa, de 3 anys i finançada per la Comissió Europea amb un pressupost de 4.872.336 euros, ha dissenyat amb MyDocumenta una plataforma centrada en un portafolis digital amb eines TIC, que permeten avaluar l'adquisició de la competència digital de l'alumne. Aquesta plataforma conté diferents escenaris d'aprenentatge, que des del final de l'any passat experimenten alumnes i professors. Els estudiants, que hi accedeixen per internet, practiquen a l'aula o des de casa les habilitats digitals en assignatures curriculars com geografia, història, informàtica, matemàtiques, arts o ciències socials. «La competència digital és transversal, per la qual cosa no es treballa de manera aïllada a la classe d'informàtica, sinó que, per exemple, a la classe d'història se'ls proposa redactar notícies per a crear un diari recopilant informació d'internet i consultant les xarxes socials», apunta Carles Fornas, professor de l'Escola Pia Balmes.

«L'alfabetització digital és una competència transversal clau en el mercat laboral. Va més enllà de l'accés a les TIC i el seu ús, i és vinculada a les habilitats i les actituds que tenen les persones envers les tecnologies. És fonamental que des de l'escola se'ls formi per a ser competents, no solament en l'ús d'unes eines o aplicacions, sinó també per a saber tractar la informació (cercar-la, contrastar-la i triar-la), organitzar i fer servir un entorn personal de treball, comunicar-se i col·laborar amb més gent, tenir cura de la identitat digital i actuar de manera cívica, entre altres aspectes», assenyala Elena Osés, coordinadora del projecte CRISS a Navarra.