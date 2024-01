L’associació sense ànim de lucre Dones en Xarxa, que fomenta l’ús d’internet entre les dones per a reduir la divisòria digital de gènere, i el projecte educatiu STEM Talent Girl, de la Fundació ASTI i la Junta de Castella i Lleó, guanyen la quarta edició del Premi equit@ T de la UOC. La Universitat guardona així iniciatives que promocionen l’equitat de gènere en les TIC, tant en la modalitat professional com en la formativa. Han inaugurat l’acte Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya i Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC. La trobada s’ha celebrat aquest dijous, 20 de juny, a les 17 h, a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

Dones en Xarxa ha guanyat en la modalitat professional, que guardona accions i programes per a promoure l’equitat de gènere en les carreres professionals i acadèmiques relacionades amb les TIC. Aquesta associació catalana d’àmbit estatal neix l’any 2004 engegada per un grup de dones feministes i progressistes amb la finalitat de mostrar la veu de les dones a l’opinió pública catalana. Per fer-ho creen un web per a promoure una xarxa de dones i ser punt de trobada, espai de reflexió i altaveu d’iniciatives de les dones progressistes de Catalunya. El 2006 es constitueix legalment com a associació sense ànim de lucre i amplia el seu camp d’actuació impulsant accions d’intervenció social directa. Entre els seus projectes principals hi ha WomanLiderTic —jornades internacionals de dones líders en les TIC que van tenir lloc el 2018— i Noies, les TIC són Nostres, pels quals ha estat guardonada.

Per la seva banda, la iniciativa STEM Talent Girl de la Fundació ASTI i la Junta de Castella i Lleó ha guanyat en la modalitat formativa, que premia accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de persones físiques, que promouen l’equitat de gènere en els estudis TIC de l’ensenyament secundari no obligatori. El guardonat és un projecte de mentoria per al desenvolupament del talent STEM (science, technology, engineering i mathematics) i el foment de vocacions cientificotecnològiques adreçat específicament a dones. Neix a Burgos l’any 2006 amb l’objectiu de combatre el poc interès de les nenes per les carreres científiques i tecnològiques. El programa acompanya les alumnes des de 3r. d’ESO fins al primer any que entren al món laboral. En funció de l’edat, els organitzen activitats, tallers, classes magistrals, mentories o pràctiques laborals.

El jurat, format per cinc personalitats del món acadèmic, professional, institucional o del tercer sector de l’àmbit de les TIC, ha triat aquestes dues candidatures entre les més de vint de presentades.

Maria Antonia Huertas, coordinadora d’aquest guardó i directora del màster universitari d’Enginyeria Computacional i Matemàtica (UOC, URV), explica que el Premi equit@T «vol reconèixer iniciatives que tinguin la finalitat de generar activitats i mostrar bones pràctiques per a ajudar a construir l’equilibri de gènere en els estudis i en les professions TIC».

En l’acte també s’ha lliurat la menció Equitat COEINF a una jove enginyera informàtica amb una carrera prometedora i una sensibilitat especial pels valors socials. La guardonada ha estat Alba Llanas. A més, s’ha donat el Premi Anne Topping a la trajectòria professional en l’àmbit tecnològic, que s’atorga a una dona amb una gran trajectòria professional en les TIC distingida per la seva vàlua i l’èxit i el prestigi assolits. La guardonada és María José Talavera.